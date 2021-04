Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- AstraZeneca: l'EMA réserve ses conclusions -

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué mardi qu'elle était toujours en train d'évaluer si le vaccin d'AstraZeneca/Oxford est lié à la formation de rares caillots sanguins, signalés dans plusieurs pays.

Cette annonce est intervenue quelques heures après qu'un responsable de l'EMA a évoqué l'existence d'un "lien" dans une interview publiée dans la presse italienne. Le 18 mars, l'EMA avait jugé ce vaccin "sûr et efficace", sans "exclure définitivement" ce lien.

En France, la famille d'un homme de 63 ans, décédé en mars de "multiples thromboses" après avoir reçu une première injection du vaccin, a déposé plainte contre X pour "homicide involontaire".

- Vaccin : tous les Américains éligibles d'ici au 19 avril -

Le président Joe Biden va annoncer mardi que tous les adultes américains seront éligibles au vaccin d'ici le 19 avril, en avance d'une dizaine de jours sur l'objectif précédent.

L'Union européenne, quant à elle, n'a pas atteint l'objectif de vacciner 80% des personnes de plus de 80 ans à fin mars, mais selon la Commission européenne, l'accélération des livraisons de vaccins permettra à l'UE d'atteindre "l'immunité collective" cet été.

- La Corée du Nord n'ira pas aux JO -

La Corée du Nord ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison des risques d'infection au coronavirus, une annonce faite mardi qui achève les espoirs sud-coréens de mettre à profit l'occasion des JO pour relancer des pourparlers avec Pyongyang.

- Air France recapitalisé -

La Commission européenne a approuvé mardi un projet de l'Etat français d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide à Air France pour recapitaliser la compagnie aérienne mise à terre par la pandémie et l'effondrement du trafic passagers.

En conséquence, l'Etat français sera autorisé à monter à "un peu moins de 30%" du capital d'Air France, contre 14,9% aujourd'hui, a annoncé le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire.

- Allemagne: réouvertures en Sarre -

Terrasses de café, de restaurant, cinémas et salles de sport rouvrent mardi dans le Land de Sarre, à contre-courant du reste de l'Allemagne, où face à la troisième vague de Covid-19, certains appellent à un nouveau tour de vis.

- Bulle sanitaire entre Australie et Nouvelle-Zélande -

La Nouvelle-Zélande a approuvé mardi le principe d'une "bulle" avec l'Australie au sein de laquelle les ressortissants des deux pays pourraient voyager sans quarantaine, en espérant que celle-ci se concrétisera à la mi-avril.

- Colombie: Bogota se confine -

Les huit millions d'habitants de Bogota vont devoir se confiner durant le week-end à venir, a annoncé la maire de la capitale colombienne alors que le pays fait face à une troisième vague.

- La vaccination s'invite au stade de France -

Le Stade de France, temple de la Coupe du Monde de football en 1998, est transformé depuis mardi en grand centre de vaccination, où 10.000 personnes devraient pouvoir recevoir une injection chaque semaine.

En revanche, le Stade de France devra patienter avant d'accueillir des concerts, comme celui d'Indochine qui était prévu le 19 juin pour les 40 ans du groupe. Indochine a décidé de décaler d'un an sa tournée, qui devait avoir lieu du 29 mai au 4 juillet, en raison des incertitudes de la crise sanitaire.

- Plus de 2,86 millions de morts

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 2,86 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à la mi-journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (555.615), devant le Brésil (332.752) et le Mexique (204.399).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

