Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'université d'Oxford suspend les essais du vaccin AstraZeneca sur les enfants

L'université d'Oxford a annoncé mardi qu'elle suspendait les essais sur les enfants du vaccin contre le Covid-19 qu'elle a développé avec le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, dans l'attente de l'avis du régulateur britannique.

- Le stade de France transformé en centre de vaccination

Le Stade de France, temple de la Coupe du Monde de football en 1998, est transformé depuis mardi en grand centre de vaccination, où 10.000 personnes devraient pouvoir recevoir une injection chaque semaine.

- AstraZeneca: l'EMA réserve ses conclusions

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué mardi qu'elle était toujours en train d'évaluer si le vaccin d'AstraZeneca/Oxford est lié à la formation de rares caillots sanguins, signalés dans plusieurs pays.

En France, la famille d'un homme de 63 ans, décédé en mars de "multiples thromboses" après avoir reçu une première injection du vaccin, a déposé plainte contre X pour "homicide involontaire".

- Vaccination au Chili: 56,5% d'efficacité après deux doses

La vaccination anti-covid en cours au Chili, essentiellement basée sur le vaccin chinois Coronavac, a démontré une efficacité de 56,5% contre les infections deux semaines après l'injection de la deuxième dose, mais aucun effet significatif après la première, selon une étude rendue publique mardi.

- Vaccin: tous les Américains éligibles d'ici au 19 avril

Le président Joe Biden va annoncer mardi que tous les adultes américains seront éligibles au vaccin d'ici le 19 avril, en avance d'une dizaine de jours sur l'objectif précédent.

L'Union européenne, quant à elle, n'a pas atteint l'objectif de vacciner 80% des personnes de plus de 80 ans à fin mars, mais selon la Commission européenne, l'accélération des livraisons de vaccins permettra à l'UE d'atteindre "l'immunité collective" cet été.

- La Maison Blanche écarte l'idée d'un passeport vaccinal fédéral

La Maison Blanche a affirmé mardi qu'elle n'imposerait pas de passeport sanitaire aux Américains pour montrer qu'ils ont été vaccinés contre le Covid-19, tout en soulignant que le secteur privé était libre d'avancer vers cette idée.

- Assouplissement des restrictions en Hongrie

La Hongrie va assouplir à compter de mercredi les mesures de confinement après que son Premier ministre Viktor Orban a annoncé qu'un quart de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

- Trudeau appelle "à tenir bon" encore "quelques semaines"

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exhorté mardi les Canadiens lassés de la pandémie à "tenir bon pour quelques semaines encore", le temps que la campagne de vaccination en cours "fasse effet" face à la multiplication des variants du virus.

- Un nouvel international italien de football touché par le Covid-19

La contamination au Covid-19 apparue au sein de la sélection italienne de football lors de la dernière trêve internationale continue de s'étendre avec l'annonce mardi du test positif du milieu de la Juventus, Federico Bernardeschi.

Le joueur - le sixième ou septième international azzurro testé positif depuis ce rassemblement - est "asymptomatique" et a été placé "à l'isolement", a annoncé le club turinois.

- Plus de 4.000 morts en 24 heures au Brésil, un record

Le Brésil a franchi pour la première fois mardi le seuil des 4.000 morts de Covid-19 en une seule journée, avec 4.195 décès enregistrés en 24 heures, un nouveau record, selon le dernier bilan officiel du ministère de la Santé.

- Plus de 2,86 millions de morts

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 2,86 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à la mi-journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (556.486), devant le Brésil (336.947) et le Mexique (204.399).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

