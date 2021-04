Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- France: 10 millions de premières doses -

La France a dépassé jeudi les 10 millions de premières injections, une barre symbolique mais encore très éloignée d'une protection totale face à l'épidémie.

Malgré tout, le Covid-19 continue de remplir les services de réanimation: avec 5.729 patients au total, le niveau se rapproche du pic de la première vague (7.000 en avril 2020).

- Vaccination: l'Afrique en marge -

L'Afrique demeure "en marge" dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, avec seulement "2% des vaccins administrés dans le monde", a déploré jeudi la directrice pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Ce continent est cependant moins touché par la pandémie, avec 4,3 millions de cas dont 114.000 morts sur une population de 1,2 milliard d'habitants, selon le dernier décompte de l'OMS-Afrique.

- Pénurie de vaccins en Inde -

L'Inde, où 87 millions de doses de vaccin ont été administrées jusqu'ici pour une population de 1,3 milliard d'habitants, est confrontée à une pénurie, selon les médias locaux, au moment où le nombre d'infections a atteint un nouveau record quotidien.

Les principaux centres de vaccination de Bombay étaient notamment à court de doses jeudi, et l'immense hôpital général a complètement arrêté les injections.

- AstraZeneca en question -

L'Australie a suspendu les injections d'AstraZeneca aux moins de 50 ans à la suite de rapports confirmant un lien avec de rares cas de caillots sanguins.

Les Philippines ont décidé de faire de même pour les moins de 60 ans.

De son côté, le gouvernement britannique s'est efforcé de rassurer la population sur la sûreté des vaccins, au lendemain de l'annonce que le sérum d'AstraZeneca serait réservé aux plus de 30 ans par précaution.

- Spoutnik V: des discussions bilatérales -

Alors que le vaccin russe continue de susciter la controverse, l'Allemagne a annoncé jeudi vouloir discuter avec Moscou de possibles livraisons du vaccin Spoutnik V, sans attendre le feu vert de Bruxelles. Dans la soirée, Moscou a indiqué que ces discussions avaient commencé.

- Covax: 100ème pays livré -

L'île de Sainte Lucie, dans les Caraïbes, est devenue jeudi le centième pays livré par le système Covax, créé pour tenter de combattre les inégalités d'accès à l'immunisation anti-Covid.

En 42 jours, ce sont 38,4 millions de doses qui ont ainsi pu être livrées aux pays défavorisés.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford représente la quasi totalité des doses distribuées par ce système Covax.

- Records en Pologne et en Iran -

La Pologne a annoncé jeudi 954 décès dus au Covid-19, un record journalier, faisant passer le nombre de victimes à 56.659, selon les statistiques du ministère de la Santé.

De son côté, l'Iran a franchi officiellement la barre des deux millions de cas confirmés sur fond d'accélération de l'épidémie avec un nouveau record des contaminations quotidiennes, soit 22.586 nouvelles contaminations en 24 heures.

- Plus de 700 millions de doses -

Au moins 712 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 16H00 GMT.

- Plus de 2,89 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2,89 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (559.117), devant le Brésil (340.776) et le Mexique (205.598), l'Inde (166.862) et le Royaume-Uni (126.927).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

