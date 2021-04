Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Premiers cas de variant indien détecté en France

Un cas de variant indien du coronavirus a été détecté en France métropolitaine, dans le Lot-et-Garonne (sud-ouest), suivi par deux autres dans la région de Marseille, ont annoncé les autorités.

- ... et quatre autres au Vietnam

Quatre cas de contamination par le variant indien du Covid-19, considéré comme possiblement responsable de la flambée incontrôlable de l'épidémie en Inde, ont été détectés au Vietnam, un pays relativement épargné par le coronavirus, ont rapporté jeudi les médias officiels.

- Nouveau record de morts en Inde

L'Inde a enregistré jeudi 3.645 morts du Covid-19, 350 de plus que la veille, un nouveau record pour ce pays violemment frappé par une deuxième vague épidémique.

- Le Brésil a dépassé les 400.000 morts

Le Brésil a dépassé jeudi le seuil des 400.000 morts du Covid-19, selon les chiffres du ministère de la Santé qui font état de 401.186 morts dans le deuxième pays le plus endeuillé derrière les Etats-Unis.

- Plus d'un million d'Allemands vaccinés en 24h

L'Allemagne a administré mercredi 1,1 million de doses. C'est le premier pays européen à avoir battu ce record.

- Le rejet du vaccin Spoutnik fondé sur les données russes, se défend le Brésil

Le refus du Brésil d'autoriser l'importation de doses du vaccin russe Spoutnik V est fondé sur des données fournies par ses concepteurs, a affirmé jeudi le président de l'agence régulatrice Anvisa, pour se défendre d'accusations de diffamation de Moscou.

- Allègement des restrictions aux Pays-Bas, en France et en Irlande

En Europe, la pandémie semble ralentir dans la majorité des pays: les Pays-Bas ont rouvert les terrasses des cafés mercredi et supprimé le couvre-feu.

La France rouvrira ses commerces, terrasses, cinéma et musées le 19 mai, a annoncé le président Emmanuel Macron. Le couvre-feu sera alors décalé à 21H00. La levée des restrictions et des jauges est prévue pour le 30 juin.

Le gouvernement irlandais autorise à partir de la mi-mai la réouverture des commerces non-essentiels, musées et salons de coiffure.

- Le Portugal rouvrira samedi sa frontière avec l'Espagne

Le Portugal rouvrira samedi sa frontière terrestre avec l'Espagne et entrera le même jour, 48 heures plus tôt que prévu, dans la quatrième et dernière phase de son plan de déconfinement entamé à la mi-mars, a annoncé jeudi soir le Premier ministre Antonio Costa.

- Vaccin pour les 12-15 ans dans l'UE?

Le laboratoire allemand BioNTech va déposer auprès de l'Union européenne une demande d'autorisation pour son vaccin chez les 12-15 ans, espérant une homologation dès juin.

Aux Etats-Unis, BioNTech et son partenaire Pfizer ont déposé début avril une demande d'extension de l'autorisation d'urgence du vaccin pour cette tranche d'âge.

- Pionnier des vacins, Moderna accélère pour garder sa place

Un milliard de doses cette année, trois milliards en 2022. La start-up Moderna, pionnière des vaccins anti-Covid, accélère le rythme pour garder un rôle central face à la pandémie alors qu'elle reste pour l'heure dans l'ombre de ses concurrents Pfizer et BioNTech.

- Les croisières pourraient reprendre en Floride dès mi-juillet

Après un an de paralysie liée à la pandémie, les croisières pourraient reprendre en Floride dès mi-juillet, selon une lettre envoyée mercredi par les autorités sanitaires américaines.

- La Colombie franchit pour la 1re fois le seuil des 500 morts en 24 heures

La Colombie a répertorié jeudi 505 morts du Covid-19 en 24 heures, bilan quotidien le plus élevé depuis le début de l'épidémie dans ce pays actuellement confronté à une 3e vague de contagions.

- L'Argentine déplore les retards de livraison d'AstraZeneca

L'Argentine a déploré les retards dans la livraison des premiers vaccins d'AstraZeneca alors que le pays a enregistré un nouveau record de décès quotidiens.

- Plus de 3,13 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.152.646 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de morts (574.329) suivis par le Brésil (401.186), le Mexique (215.918), l'Inde (204.832) et le Royaume-Uni (127.480).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

burx-cn/ybl