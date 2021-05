Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Johnson & Johnson recommandé aux plus de 30 ans au Canada -

Le comité scientifique conseillant le gouvernement du Canada sur la vaccination a recommandé lundi de réserver l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19 aux personnes âgées de 30 ans et plus.

- Le Danemark renonce à Johnson & Johnson -

Premier pays en Europe à abandonner le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 en avril, le Danemark a annoncé lundi faire une croix sur celui de Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser.

- Bruxelles prépare l'été -

A l'approche des congés d'été, la Commission européenne a proposé lundi de permettre l'entrée dans l'UE pour des motifs non essentiels non seulement aux personnes venant de pays où la situation épidémiologique est bonne, mais aussi aux personnes qui ont reçu la dernière dose recommandée d'un vaccin autorisé dans l'UE.

- L'Inde frôle les 20 millions de cas -

Le nombre de cas de Covid-19 en Inde depuis le début de la pandémie avoisinait les 20 millions lundi, alors que les hôpitaux saturés et à court d'oxygène peinaient toujours à sauver des malades, malgré l'aide des autorités et de l'étranger.

- Munich: la Fête de la Bière de nouveau annulée -

La Fête de la Bière, prévue pour réunir du 18 septembre au 3 octobre à Munich (Allemagne) des centaines de milliers de personnes, est annulée pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie.

- UE: évaluation du vaccin Pfizer pour les 12-15 ans -

L'Agence européenne des Médicaments a annoncé lundi avoir entamé l'évaluation de l'utilisation chez les 12-15 ans du vaccin Pfizer/BioNTech, après des demandes d'autorisation déposées par les deux entreprises pour cette tranche d'âge dans l'UE et aux Etats-Unis.

- Des vaccins Moderna pour le dispositif Covax -

Le dispositif mondial Covax destiné aux 92 pays les plus pauvres va disposer de 500 millions de doses du vaccin Moderna dont les premières doses devraient être livrées au quatrième trimestre 2021, après un accord signé avec l'Alliance du vaccin (Gavi).

- L'OMS en appelle à la solidarité du G7 -

Le chef de l'Organisation mondiale de la Santé a appelé lundi les pays les plus riches du monde, regroupés au sein du G7, à payer l'essentiel des milliards qui manquent pour garantir un accès équitable aux vaccins pour lutter contre la pandémie.

- France : première étape dans l'allègement -

Une semaine après la rentrée des écoliers, collégiens et lycéens français ont commencé à retrouver eux aussi leurs salles de classe lundi, qui voit également la fin des restrictions de déplacement, première étape dans le déconfinement progressif du pays.

- Réouverture du métro 24h/24 à New York mi-mai -

Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a annoncé une réouverture du métro 24H/24 le 17 mai et une levée des restrictions chiffrées de capacité imposées aux commerces et lieux culturels le 19 mai, notamment dans les "magasins, cinémas, restaurants, musées", qui oscillent aujourd'hui entre 33% et 75%.

- Plus de 2 milliards de dollars collectés par l'Argentine -

L'impôt exceptionnel "de solidarité" sur les grandes fortunes instauré par l'Argentine pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie, réglé par près de 80% des riches foyers imposables, a rapporté plus de 2 milliards de dollars, a indiqué lundi le gouvernement.

- Plus de 3,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.203.937 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (577.489), devant le Brésil (408.622), le Mexique (217.233), l'Inde (218.859) et le Royaume-Uni (127.538).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

