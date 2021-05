Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Inde: 20 millions de cas -

La situation en Inde est de plus en plus inquiétante, avec plus de 20 millions de cas de Covid-19 recensés mardi et un système sanitaire complètement asphyxié.

Le géant asiatique a recensé plus de 222.000 morts, une flambée attribuée à des rassemblements religieux et politiques autorisés ces derniers mois, ainsi qu'à l'inaction du gouvernement de Narendra Modi. De nombreux experts estiment que le bilan réel est beaucoup plus élevé.

- L'Indian Premier League de cricket reportée -

Conséquence directe de la situation critique dans le pays, l'Indian Premier League de cricket, un tournoi entre huit équipes qui devait se tenir en mai dans plusieurs régions, a été reporté "avec effet immédiat", ont annoncé mardi les organisateurs.

- Polémique en Australie -

Des milliers d'Australiens sont coincés en Inde, depuis que Canberra a interdit les entrées sur son territoire depuis l'Inde face à la flambée de Covid-19, y compris pour ses ressortissants, provoquant leur colère et la polémique.

L'Australie avait mis en garde samedi ses concitoyens revenant d'Inde par le truchement de vols avec escale qu'ils risquaient cinq ans de prison, avant de finalement rétropédaler sur le menace d'emprisonnement.

- Brésil: deuxième dose indisponible -

Deuxième pays le plus touché au monde après les Etats-Unis avec plus de 408.000 morts, le Brésil doit faire face aux retards de livraisons de vaccins. Dans sept villes, dont Porto Alegre (sud), les injections de la seconde dose du sérum chinois CoronaVac ont été suspendues faute de doses disponibles.

- L'Equateur interdit l'exportation d'oxygène médical -

L'Equateur a interdit l'exportation d'oxygène médical, utilisé pour traiter les patients atteints du Covid-19, et a plafonné son prix en raison de la hausse de la demande dans le pays.

- Restrictions levées en Floride... -

Aux Etats-Unis, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé la levée de toutes les restrictions liées à la pandémie dans son Etat, mettant en avant l'efficacité de la campagne vaccinale.

- ...et assouplies à New York -

L'heure est à l'assouplissement à New York, qui fut l'épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis au printemps 2020: son gouverneur, Andrew Cuomo, a notamment annoncé lundi la reprise imminente de l'ouverture du métro new-yorkais 24 heures sur 24.

A partir du 19 mai, les jauges dans les restaurants, cinémas, magasins et musées seront également revues à la hausse.

- Euro-2021: 26 joueurs par sélection -

L'UEFA a autorisé mardi les équipes disputant le prochain Euro de football (11 juin-11 juillet) à convoquer 26 joueurs au lieu de 23 habituellement, pour faire face aux risques de contamination au Covid-19 et de quarantaine pendant la compétition.

- Plus de 3,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.214.644 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (577.500), devant le Brésil (408.622), l'Inde (222.408), le Mexique (217.345) et le Royaume-Uni (127.539).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.