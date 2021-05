Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus d'un million de décès en Amérique latine et aux Caraïbes

Plus d’un million de décès dus au Covid-19 ont été officiellement recensés depuis le début de la pandémie en Amérique latine et aux Caraïbes, l’une des rares régions où les chiffres repartent à la hausse, selon un comptage de l’AFP vendredi à 21H05 GMT.

- Un quartier de Bordeaux bientôt vacciné après la découverte d'un variant "préoccupant"

Tous les habitants majeurs d'un quartier de la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, vont pouvoir être rapidement vaccinés, sans conditions, après la découverte d'un "cluster" de quelques dizaines de personnes testées positives à un variant "préoccupant".

"C'est un +Variant of concern+ (VoC), soit préoccupant, comme l'étaient par exemple les variants anglais et indien. Sa souche est anglaise mais avec une mutation. Il est connu, il a aussi été vu en Ile-de-France", la région de Paris, a expliqué Patrick Dehail, conseiller médical et scientifique de l'autorité sanitaire locale.

- Le Canada prolonge la suspension des vols en provenance d'Inde et du Pakistan

Le Canada a annoncé vendredi qu'il prolongeait la suspension des vols en provenance de l'Inde et du Pakistan, mesure prise en raison d'une hausse des cas de Covid-19 chez des passagers arrivant de ces deux pays, jusqu'au 21 juin.

- Surmortalité élevée

La surmortalité causée par la pandémie est deux à trois fois plus élevée que les décès officiellement attribués au Covid-19 depuis l'apparition des premiers cas fin 2019 en Chine, a indiqué vendredi l'Organisation mondiale de la santé.

En 2020, le Covid-19 a causé au moins trois millions de morts directes et indirectes, tandis que le nombre de décès officiels attribués au virus s'est élevé à environ 1,8 million.

La pandémie a causé jusqu'à présent "environ 6 à 8 millions" de morts directes et indirectes.

- Haïti: taux de décès du Covid-19 "alarmant" mais pas de vaccins avant fin juin

Les autorités haïtiennes se sont inquiétées vendredi d'un taux de décès du Covid-19 "qui commence à être alarmant", alors que le pays ne recevra pas son premier lot de vaccins avant "fin juin ou début juillet".

- Le FMI propose un plan de 50 milliards de dollars

Le FMI a proposé au G20 un plan destiné à mettre fin à la pandémie mondiale dont le financement est estimé à 50 milliards de dollars avec un objectif de vaccination d'au moins 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année.

- L'Allemagne classe la Grande-Bretagne comme "zone de mutation des variants"

En raison de la propagation du variant indien du coronavirus sur son territoire, la Grande-Bretagne sera classée à partir de dimanche comme zone de mutation des variants par l'Allemagne, a indiqué vendredi l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

Cela aura pour conséquence de limiter considérablement les voyages de la Grande-Bretagne vers l'Allemagne. Tous les voyageurs venant de ce territoire seront également soumis à une période de quarantaine de deux semaines, qui ne pourra être raccourcie même si le test est négatif.

- Espagne: les vaccinés, Britanniques en tête, accueillis à partir du 7 juin

L'Espagne laissera entrer sur son territoire à partir du 7 juin "toutes les personnes vaccinées" quel que soit leur pays d'origine et les Britanniques, cruciaux pour un secteur touristique dévasté par la pandémie, pourront s'y rendre en vacances dès lundi.

- La Californie lève les restrictions sanitaires le 15 juin

Les autorités californiennes ont annoncé vendredi que l'Etat pourrait, comme prévu, mettre un terme à la plupart des restrictions sanitaires liées au Covid-19 à partir du 15 juin, avec une réouverture totale des commerces sans distanciation physique et un port du masque superflu pour les personnes vaccinées.

- Plus de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.432.711 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (589.216), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (446.309), l'Inde (291.331), le Mexique (221.080), et le Royaume-Uni (127.701).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liés au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réél de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".

