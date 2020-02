Nombre de morts désormais supérieur à 900, flambée des prix sur fond de reprise très partielle du travail en Chine, menace imminente décrétée au Royaume-Uni... Voici les développements sur la propagation du coronavirus dans le monde au cours des dernières 24 heures.

- 910 morts -

Le bilan de l'épidémie en Chine continentale atteignait lundi 908 morts, auquel s'ajoutent un décès à Hong Kong et un autre aux Philippines.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) le nombre des personnes infectées en Chine continentale est de 40.171, ce qui confirme une certaine stabilité dans la progression de l'épidémie. Mais il est trop tôt pour prédire son déclin, a prévenu le directeur général de l'OMS.

Plusieurs villes et provinces chinoises ont décrété la reprise du travail au 11 février, même si les étudiants restent en vacances et que les entreprises sont encouragées à pratiquer le télétravail.

Plusieurs régions abritant des dizaines de millions d'habitants restent soumises à des restrictions de déplacement, notamment le Hubei, d'où est parti le virus et où 91 décès ont été recensés.

- Flambée des prix -

En Chine, les prix à la consommation ont grimpé de 5,4% en janvier sur un an, un record depuis fin 2011. Pékin a détaillé un bond de plus de 20% des prix de l'alimentation, en raison notamment des nombreux blocages routiers imposés dans l'espoir d'endiguer l'épidémie.

Les prix du porc - viande la plus consommée dans le pays - ont plus que doublé (+116%) et ceux des légumes frais ont bondi de 17,1%.

Des marchandises ne sont pas acheminées ou arrivent périmées et "les gens ont tendance" à acheter tout ce qu'ils trouvent "pour constituer des stocks d'aliments chez eux", contribuant à exacerber les tensions sur l'offre et à faire grimper les prix, a expliqué une économiste de Nomura.

- "Menace imminente" au Royaume-Uni -

Au Royaume-Uni, où on compte quatre cas confirmés, le gouvernement a qualifié le nouveau coronavirus de "menace grave et imminente pour la santé publique" et annoncé des mesures pour protéger le public.

Les personnes atteintes peuvent ainsi désormais être isolées contre leur volonté si elles constituent aux yeux des médecins une menace pour la santé publique.

En France, 35 nouveaux rapatriés français en provenance de Chine arrivés dimanche par avion ont été placés en quarantaine à Aix-en-Provence et y resteront 14 jours.

- Paquebot japonais: 60 nouveaux cas -

Au Japon, environ 60 personnes de plus à bord du paquebot Diamond Princess au large de Yokohama (près de Tokyo) ont été testées positives, ce qui porte à environ 130 le total d'individus contaminés sur ce navire de croisière transportant quelque 3.700 passagers et membres d'équipage.

Sa mise en quarantaine, entamée il y a une semaine, pourrait durer jusqu'au 19 février et l'OMS a recommandé de prendre des mesures de soutien psychologique pour les passagers.

- Tournois de golf annulés -

Les tournois féminins de golf de Singapour et de Thaïlande comptant pour le circuit nord-américain féminin de golf (LPGA) qui devaient se tenir dans les prochaines semaines, ont été annulés en raison de l'épidémie.