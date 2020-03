Emmanuel Macron réunit lundi midi un déjeuner de travail "en format Conseil de défense", a annoncé l'Elysée, afin de décider des nouvelles mesures à prendre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

L'Elysée a de nouveau démenti lundi matin les rumeurs d'un imminent confinement généralisé des Français chez eux, comme l'ont déjà décidé l'Italie et l'Espagne.

Le déjeuner réunira les responsables habituellement présents lors des conseils de défense, dont le Premier ministre, le chef d'état major particulier, le coordinateur national du renseignement, les ministres de la Santé, de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

Le chef de l'Etat devait également s'entretenir dans la matinée avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, la chancelière Angela Merkel et le président du Conseil Charles Michel pour discuter d'un éventuel contrôle renforcé aux frontières extérieures de l'espace Schengen.

Emmanuel Macron tiendra ensuite une visioconférence des leaders du G7 à 15H00 heures (13H00 GMT), une réunion décidée lors d'une appel avec Donald Trump vendredi.

Ces nouvelles réunions visent à trancher sur un éventuel durcissement des mesures à prendre pour enrayer l'épidémie, qui ne cesse de progresser en France malgré les mesures de plus en plus drastiques annoncées depuis jeudi.

Le bilan de l'épidémie a grimpé dimanche à 127 morts et 5.423 cas confirmés en France, soit 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires en 24 heures, la plus forte augmentation quotidienne des cas et décès depuis l'apparition du virus dans le pays, qui est officiellement entré samedi dans le stade 3 de l'épidémie.