Mission "revanche" réussie sans l'aide des titulaires, laissés au repos en prévision de la Ligue des champions: le PSG, malgré l'absence de nombreux cadres blessés ou simplement préservés, a réussi à dominer Dijon (6-1) pour rejoindre les demi-finales de la Coupe de France, mercredi.

Face à une formation dijonnaise qui a longtemps cru pouvoir rééditer l'exploit du 1er novembre dernier en championnat (victoire 2-1), les équipiers de Kylian Mbappé, seul des "Quatre Fantastiques" à avoir été aligné, ont assuré l'essentiel pour continuer à prétendre au "Grand Chelem" national.

Après l'égalisation de Mounir Chouiar (13e), dans la foulée du but contre son camp de son coéquipier Wesley Lautoa (2e), Mbappé a redonné l'avantage au PSG (44e). Thiago Silva (49e) ou encore Pablo Sarabia (56e, 90+1) ont alourdi la marque en seconde période pour donner davantage de relief au succès parisien.

Car ce fut, seulement en première période, un match compliqué! A moins d'une semaine du 8e de finale de Ligue des champions à Dortmund, l'entraîneur Thomas Tuchel a profité de ce match pour faire souffler ses cadres Neymar, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, blessés, ou encore Angel Di Maria et Mauro Icardi, laissés sur le banc.

Mais dans une équipe très remaniée, seuls les jeunes Tanguy Kouassi (17 ans) et Mitchel Bakker (19 ans) se sont montrés globalement à la hauteur, au contraire de Julian Draxler ou Ander Herrera, en souffrance.

- La VAR prive Cavani du 200e but -

Sur la première occasion parisienne, c'est d'ailleurs l'inattendu latéral néerlandais qui a poussé Lautoa à marquer contre son camp après un centre puissant devant le but (1-0, 2e). Un avantage de courte durée.

Dans la foulée, Dijon a réussi à égaliser grâce à un enroulé imparable de Chouiar à l'entrée de la surface qui n'a laissé aucune chance à Navas (1-1, 13e).

De quoi remotiver un stade Gaston-Gérard comble et flatté d'assister à la première titularisation d'Edinson Cavani depuis plus d'un mois.

Trois jours après son entrée en jeu gagnante contre Lyon, le "Matador" avait très faim, à l'image de l'énergie déployée pour récupérer un ballon dans son camp. Un investissement sans limites qui aurait dû être payant dès la 20e minute.

Sur un centre de Thomas Meunier, "Edi", bien placé dans la surface, pensait avoir donné l'avantage à son équipe en reprenant parfaitement de volée. Mais après examen de l'assistance vidéo (VAR), le but a finalement été annulé en raison d'une main du latéral belge au départ de l'action...

- Neymar incertain pour Dortmund ? -

Mis en difficulté par les insaisissables Chouiar et Mama Baldé, le collectif parisien a longtemps été en souffrance. Et sur une perte de balle de Thiago Silva dans son camp, Dijon a laissé passer une chance inespérée!

Cadiz, à l'affût de l'erreur du Brésilien, a filé seul au but sans réussir à conclure au moment d'affronter Navas, à cause d'une frappe trop croisée (41e).

Une opportunité en or sanctionnée dans la foulée par Mbappé. Lancé dans le dos de la défense adverse par un tacle non maîtrisé d'Amalfitano sur Draxler, l'international français n'a pas tremblé pour redonner l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps (2-1, 44e). Dijon ne s'en remettra jamais.

Au retour des vestiaires, Tuchel a changé son dispositif en 3-4-3 avec un trident offensif Sarabia-Cavani-Mbappé pour redonner davantage de maîtrise à son équipe. Réussite immédiate, à l'image de cette frappe de Cavani détournée en corner, qui conduit au but de Thiago Silva (3-1, 50e).

A partir de là, les Dijonnais ont lâché mentalement, laissant leur adversaire alourdir la marque: après une frappe de Mbappé relâchée par Runarsson, Sarabia en a profité pour conclure (4-1, 56e) avant de s'offrir le doublé en fin de match (6-1, 90+1) quelques minutes après le but contre son camp de Coulibaly (5-1, 85e).

Prochaine étape à Amiens, samedi en championnat. Avec Neymar et le reste des cadres? "On va discuter et décider vendredi, le plus tard possible. On ne peut pas risquer sa santé", a déclaré Thomas Tuchel, après le match.

Inquiétant pour la présence à Dortmund de la star brésilienne? "Je ne peux pas dire à 100% qu'il va pouvoir jouer, même si le risque va diminuer chaque jour", a-t-il ajouté. Un nouveau feuilleton est lancé.