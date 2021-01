L'Europe doit se préparer à une parade encore plus sévère face à la progression de nouveaux variants du coronavirus, avertissent jeudi les autorités sanitaires, au moment les 27 se réunissent à nouveau pour trouver une réponse commune à la crise du Covid-19.

De meilleures nouvelles sont arrivées de l'autre côté de l'Atlantique, avec l'engagement des Etats-Unis à remplir leurs obligations financières envers l'OMS, qu'ils ont réintégrée, relançant la réponse internationale à la pandémie.

L'Europe est avertie. "Le message essentiel est de se préparer à une escalade rapide de la rigueur des mesures (pour contrer le virus) dans les semaines à venir afin de préserver les capacités de soins, ainsi que d'accélérer les campagnes de vaccination", a prévenu l'agence européenne chargée des épidémies, basée à Stockholm.

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui regroupe les 27 pays de l'UE ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège et l'Islande, a également relevé à "élevé/très élevé" son évaluation des risques sanitaires liés aux nouveaux variants.

Cet appel survient alors que les 27 se réunissent en soirée lors d'un sommet, en visioconférence, consacré à la lutte contre la pandémie: limitation des déplacements transfrontaliers, accélération de la vaccination, mise en place d'un certificat commun seront au menu des discussions.

Dernières mesures en date: le parlement néerlandais a approuvé jeudi soir un couvre-feu contre le Covid-19, et le Portugal, qui s'inquiète de la "vitesse de transmission" du variant anglais, a annoncé la fermeture de ses écoles, crèches et universités pendant 15 jours pour maîtriser l'explosion des cas.

Un nouveau confinement "deviendrait probablement une nécessité absolue" si la circulation de ce variant augmentait "de façon sensible" en France, a prévenu de son côté le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Le variant anglais continue de se propager dans le monde, touchant au moins 60 pays et territoires, et inquiète de nombreux Etats.

En Afrique, la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 se révèle également plus meurtrière. Le taux de mortalité y dépasse désormais la moyenne mondiale (2,5% contre 2,2%), a annoncé jeudi le Centre de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Jeudi, le variant sud-africain a été identifié au Kenya.

La Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres au monde, a annoncé jeudi connaître une augmentation "exponentielle" des cas de Covid-19, et décidé de boucler la capitale Freetown et rétablir un couvre-feu nocturne dans tout le pays.

En attendant, la communauté internationale a poussé un soupir de soulagement avec le retour américain à l'OMS. Les Etats-Unis ont "l'intention de remplir leurs obligations financières envers l'organisation", a déclaré l'immunologue Anthony Fauci lors d'une réunion du conseil exécutif de l'agence onusienne à Genève.

Il a annoncé que les Etats-Unis allaient notamment rejoindre le dispositif Covax, mis en place par l'OMS pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés.

"C'est un grand jour pour l'OMS et un grand jour pour la santé mondiale", lui a répondu le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Retour du Covid-19 à Shanghaï-

Le président américain Joe Biden avait prévenu mercredi, lors de sa prise de fonctions, que son pays allait entrer dans "la phase la plus mortelle du virus", alors que le bilan aux Etats-Unis dépasse désormais celui des soldats américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale.

La première puissance mondiale déplore désormais 405.400 décès depuis le début de la pandémie. Pays le plus endeuillé en valeur absolue, les Etats-Unis sont aussi le pays le plus touché en nombre de cas (plus de 24,4 millions).

La Chine a de son côté procédé jeudi à l'évacuation d'un quartier résidentiel du centre de Shanghai, après la découverte d'au moins trois cas de Covid-19, les premiers signalés dans la gigantesque métropole chinoise depuis début novembre.

Les autorités chinoises avaient fait état mercredi de premiers cas à Pékin liés au variant anglais, et annoncé le confinement strict de cinq quartiers de la banlieue sud de la capitale chinoise.

- incendie chez le géant indien des vaccins -

Le variant sud-africain du coronavirus se diffuse lui plus lentement et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3 de plus qu'au 12 janvier, a précisé l'OMS.

L'OMS a aussi indiqué suivre la diffusion de deux autres variants apparus au Brésil, le P1, signalé dans l'Etat de l'Amazonas et détecté aussi au Japon sur quatre personnes venues du Brésil, et un autre variant.

Face à une situation de plus en plus hors de contrôle, la vaccination de masse se poursuit.

Plus de 54 millions de doses de vaccins antiCovid-19 ont été administrées dans au moins 63 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 12H00 GMT.

Mais l'accès aux vaccins est très inégal, 12 pays concentrant plus de 90% des doses injectées.

Le site du plus grand fabricant de vaccins au monde, l'Institut Serum (Serum Institute of India), a lui été le théâtre jeudi d'un incendie, qui a fait cinq morts.

Un énorme nuage de fumée grise s'est élevé au-dessus des installations où sont produites des millions de doses du vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, à Pune.

Mais l'entreprise l'assure, le feu n'a pas affecté sa production.

La pandémie a fait au moins 2.075.698 morts dans le monde, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.

Et l'impact économique de la pandémie ne se dément pas. La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé jeudi son intention de supprimer 800 à 1.000 emplois supplémentaires.

La virulence de la pandémie fait peser des "risques de dégradation" des perspectives de retour à la croissance dans la zone euro, a estimé la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

burx-ial/slb/cls/fjb