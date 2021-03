La Californie a annoncé vendredi qu'elle assouplissait ses critères sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 et que Disneyland et autres parcs de loisirs, ainsi que les stades à ciel ouvert, pourraient commencer à rouvrir à compter du 1er avril si certaines conditions étaient réunies.

Cette décision fait suite à d'intenses pressions des opérateurs de parcs d'attraction ainsi qu'à un rapide déclin des cas de coronavirus dans l'Etat, durement touché par l'épidémie durant l'hiver.

Grâce à ces améliorations, "la Californie peut commencer progressivement et de manière sûre à rouvrir certaines activités, particulièrement celles qui se déroulent en extérieur et où le port du masque est possible", a déclaré le responsable de la Santé de Californie, Mark Ghaly, dans un communiqué.

Dans le détail, les parcs d'attraction pourront rouvrir à partir du 1er avril si le comté dans lequel ils se trouvent n'est plus classé en "zone pourpre", le niveau de risque le plus élevé selon des critères californiens. Le comté d'Orange où est situé Disneyland et celui de Los Angeles où se trouve le parc Universal Studios sont tous deux encore classés "pourpre" mais pourraient passer en rouge d'ici quelques semaines.

Leur capacité en zone rouge sera toutefois limitée à 15% du niveau habituel (25% en orange et 35% en jaune) et seuls les habitants de Californie pourront dans l'immédiat avoir accès à ces parcs, précise le département de la santé publique.

Les stades à ciel ouvert et autres structures de plein air pourront quant à eux rouvrir leurs portes pour des compétitions sportives ou des concerts dès le 1er avril, quelle que soit leur localisation.

Le nombre de visiteurs admis -- là encore limités aux résidents de Californie -- dépendra toutefois du niveau de risque lié au Covid-19: seuls 100 spectateurs autorisés en zone "pourpre", 20% en zone "rouge", 33% en zone "orange", etc.

Disneyland et les autres grands parcs de loisirs de Californie sont fermés depuis la mi-mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Situé à Anaheim, Disneyland est le deuxième parc d'attractions le plus visité au monde, derrière Disney World à Orlando (Floride), qui avait pu rouvrir dès juillet 2020 avec une jauge limitée. D'autres parcs Disney avaient également repris leurs activités en Asie ou en banlieue de Paris.

Sa fermeture s'est traduite par le licenciement de milliers d'employés de Disney et a entraîné d'énormes difficultés économiques pour les hôtels, restaurants et autres commerces californiens vivant de la manne touristique de la firme aux grandes oreilles.