Le président de la République italienne Sergio Mattarella, âgé de 79 ans, a été vacciné mardi dans un hôpital public de Rome en se conformant scrupuleusement aux priorités édictées par le gouvernement pour la campagne de vaccination dans la péninsule.

Une photo montre le président assis dans une vaste salle d'attente, en compagnie d'autres personnes de son âge, toutes distanciées, et de médecins.

"Etant donné que la vaccination des personnes nées en 1941 ou avant est en cours à Rome, le président Mattarella s'est fait vacciner ce matin contre le Covid à l'institut Spallanzani", a indiqué la présidence de la République dans un bref communiqué.

Selon son porte-parole, le chef de l'Etat a reçu une dose du vaccin de Moderna.

M. Mattarella tente de donner l'exemple de cette manière, alors que certains responsables politiques locaux n'ont pas hésité à sauter la file d'attente pour se faire vacciner avant les autres, sans respecter l'ordre établi.

Il y a deux jours, le maire de Corleone, en Sicile, a annoncé sa démission après s'être fait vacciner contre le Covid-19 sans être prioritaire. D'autres responsables locaux, comme par exemple le président de la région Campanie (région de Naples) Vincenzo De Luca, ont fait de même, sans toutefois démissionner.

Selon le plan de vaccination du gouvernement, la priorité est donnée aux personnes âgées dans les maisons de retraite et aux divers personnels soignants, suivent ensuite les autres personnes de plus de 80 ans, puis les forces de l'ordre et les enseignants.

Selon des chiffres mis à jour mardi, près de 5,6 millions de doses ont été administrées en Italie, mais moins de 1,7 million de personnes, sur une population de 60 millions, ont reçu les deux doses.