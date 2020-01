Personnel débordé, patients livrés à eux-mêmes, attente interminable et angoissante: des habitants de Wuhan, hantés par le nouveau coronavirus et épuisés par l'attente, décrivent un chaos digne d'un film d'horreur dans les hôpitaux.

La ville de 11 millions d'habitants, épicentre de l'épidémie, est de facto en quarantaine depuis jeudi avec une grande partie de sa province du Hubei (centre). Et les déplacements à l'intérieur du périmètre sont de plus en plus restreints.

A l'hôpital de la Croix-Rouge, des patients rencontrés par l'AFP confient leur exaspération et leur impuissance. Tous ont accepté de témoigner mais sous couvert de l'anonymat, par crainte de sanctions dans un pays où l'information est étroitement contrôlée.

"Ca fait deux jours que je ne dors pas et que je suis baladé d'hôpital en hôpital", affirme samedi soir un trentenaire fiévreux, venu tenter sa chance pour consulter un médecin. "En arrivant maintenant, mon tour sera au mieux demain matin".

L'épidémie a créé une psychose dans la ville, de nombreux patients choisissant de se présenter aux urgences pour savoir s'ils ont ou non contracté le nouveau type de virus.

A l'entrée de l'établissement, une longue file de malades s'arment de patience et se préparent à une très longue attente, debout ou sur des tabourets en plastique. Certains, mieux équipés, n'ont pas hésité à apporter une chaise longue.

Mais en dépit du grand nombre de patients, les effectifs semblent insuffisants: la crise sanitaire a frappé juste avant les longs congés du Nouvel an chinois, lorsque des millions de travailleurs regagnent leur région d'origine.

"Les infirmières sont très courageuses mais la gestion est vraiment chaotique!", s'emporte une dame d'une soixantaine d'années, soutenue par son fils.

Cette chanceuse n'a attendu que "cinq heures" avant de voir un médecin. Quelques minutes plus tard, un vieil homme, casquette Mao sur la tête, peste d'avoir attendu toute la journée pour rien et d'être renvoyé chez lui "faute de chambre".

- A même le sol -

Les hôpitaux de Wuhan sont "saturés", a admis la Commission municipale de la santé au Quotidien du peuple, l'organe du Parti communiste au pouvoir.

Une affluence de nature à accroître les risques de contagion.

Face à l'engorgement du système médical, la ville vient d'engager la construction de deux hôpitaux d'un millier de lits chacun, qui doivent être livrés dans le temps record de moins de deux semaines.

Selon l'agence Chine nouvelle, la ville compte 4.000 lits d'hôpital pour les patients contaminés ou les cas suspects et en aura 6.000 autres d'ici à la fin du mois.

En attendant, "il n'y a plus de place dans les chambres, le personnel est débordé, certains médicaments manquent et les patients sont livrés à eux-mêmes", se désole le trentenaire.

Et de montrer sur son smartphone la photo d'une patiente sous assistance respiratoire allongée à même le sol dans un couloir d'hôpital, malgré les risques de contagion.

L'AFP n'était pas en mesure de vérifier l'authenticité du cliché.

Le virus, dont la découverte a été faite sur un marché de la ville, a contaminé depuis décembre près de 2.000 personnes dont 56 mortellement, selon un bilan dimanche des autorités chinoises. La très grande majorité des cas ont été signalés dans le Hubei.

Mais plusieurs habitants de Wuhan jugent que le bilan est largement sous-estimé, du fait que nombre de patients ne peuvent se déplacer dans les hôpitaux faute de transport.

A partir de dimanche minuit (16H00 GMT), la circulation automobile non essentielle est interdite à Wuhan dans le cadre des mesures destinées à enrayer la diffusion du virus.

"Il y a eu de nombreux morts dans cet hôpital (...) à tel point que certains corps sont restés toute une journée dans l'indifférence générale", a assuré un témoin. Pour lui, "c'était comme dans un film d'horreur".