Septembre 2015. L'Europe est confrontée à sa pire crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus d'un million de personnes pénètrent dans l'espace Schengen. Parmi elles, un couple de jeunes Irakiens et leur bébé.

Du 3 au 9 septembre une équipe de l'AFP a suivi Ahmed (alors 27 ans), Alia (alors 26 ans) et Adam (alors quatre mois), rencontrés sur la route des Balkans. En train, en bus, à pied, ils ont franchi avec eux les frontières jusqu'à l'Union européenne.

Pour illustrer sur le long terme le parcours de ces Irakiens, Syriens, Afghans venus chercher cette année-là une vie meilleure en Europe, l'AFP a pendant cinq ans gardé le contact avec cette famille rencontrée à deux autres reprises aux Pays-Bas, leur destination finale.

Dans une Europe divisée sur l'accueil des migrants, entre renforcement des contrôles et politique d'asile efficace, voici le parcours d'Ahmed, Alia et Adam - également relaté à l'époque dans des blogs.

- Un train bondé -

Guevgueliya, Macédoine du Nord, 3 septembre 2015. Ahmed et Alia - qui préfèrent taire leur nom de famille pour raisons de sécurité - s'engouffrent dans un train qui doit les conduire à la frontière serbe. Ils ont quitté début août Bagdad et leur pays l’Irak, traversé la Turquie, pris le bateau pour la Grèce.

Le train est bondé de migrants qui ont fui la guerre en Afghanistan, en Irak, en Syrie et ailleurs. Parmi eux des personnes âgées, de jeunes mères et leurs nouveaux-nés, des mutilés. Alia doit s'assoir par terre pour allaiter discrètement Adam. C'est à bord de ce train que les journalistes de l'AFP les rencontrent.

A l'arrivée à Belgrade le lendemain, Ahmed peut se connecter à internet pour la première fois depuis deux jours. Il découvre horrifié sur tous les sites d'information cette image qui a choqué le monde, celle d'Aylan Kurdi, petit Syrien de trois ans mort noyé en traversant la Méditerranée.

Comme lui, plus de 3.800 migrants sont morts en mer en 2015, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR).

A la fin de l'été, la chancelière Angela Merkel ouvre les frontières de l’Allemagne qui accueille plus d'un million de migrants. D'autres pays membres de l'UE s'y refusent, certains comme la Hongrie ou la Slovénie élèvent des murs ou des barrières.

Voici le blog réalisé à l'époque par l'équipe de l'AFP:

- Sous couvert de la nuit -

5 septembre, frontière serbo-hongroise. De nombreux Irakiens veulent aller en Allemagne, en Suède ou en Finlande, des nations où ils espèrent pouvoir vivre en sécurité et dignement.

Pour empêcher les migrants de pénétrer dans l'espace européen depuis le Sud, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a érigé des barbelés à la frontière et autorisé la police à les "repousser" physiquement vers la Serbie.

Ahmed et Alia doivent trouver un passeur. Un Kurde irakien va les guider à la lumière de la lune. Dans un champ, dissimulés par les plantations, ils attendent avec d'autres migrants. "Par ici", lance le passeur. "Ne faites pas de bruit." lls peuvent tomber sur des détrousseurs de migrants ou sur la police hongroise.

Le petit groupe se met en marche. Mais quatre hommes surgissent de l'ombre. Ils semblent porter des uniformes de policiers. "Stop", crie l'un d'entre eux. "Go, Go", répondent des migrants en brandissant des branches d'arbre pendant que d'autres s'éparpillent dans le noir. Ahmed serre son bébé dans les bras pour le protéger, Alia pleure en silence. Les hommes menaçants disparaissent. Ce n'étaient pas des policiers, sans doute "des voleurs", dira Ahmed.

Sur cette route des Balkans, si la Grèce, la Macédoine du Nord et la Serbie laissent circuler les migrants pour qu'ils quittent au plus vite le pays, la Hongrie les envoie dans des camps de rétention

Voici le blog réalisé à l'époque par l'équipe de l'AFP:

- "Bienvenue aux réfugiés" -

Vienne, 7 septembre. Le jeune couple achète des billets de train pour Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, où vit la soeur d'Ahmed.

Dans la gare, une pancarte dit: "Bienvenue aux réfugiés". Des fruits, des pâtisseries, des jouets sont offerts aux enfants.

De l'autre côté de la frontière, à Munich, où ils ont une correspondance, l'accueil est plus froid. Des policiers les emmènent dans un centre pour qu'ils s'enregistrent.

La famille a d'autres plans. Sur la route, ils ont décidé de s'installer aux Pays-Bas où ils ont de la famille. Celle-ci vient les chercher et une semaine plus tard, ils ont atteint leur but. Ils peuvent faire leur demande d'asile.

C'est le début d'une longue attente et de nombreux déménagements d'un refuge à l'autre, comme ce centre d'exposition reconverti de Leewarden (nord) où l'AFP les retrouve en décembre.

Dans l'intervalle, le 13 septembre, l'Allemagne a de nouveau mis en place des contrôles à ses frontières.

- L'entretien -

Heerhugowaard, Pays-Bas, mars 2016. Le coupe vit dans une ancienne prison pour femmes transformée en refuge pour migrants quand Ahmed est convoqué par les autorités néerlandaises dans le cadre de sa demande d'asile.

Lors de l'entretien, il explique qu'en 2006 il a été enlevé dix jours par une milice, qu'il est parti se réfugier en Syrie avant de rentrer à Bagdad en 2012 quand ce pays a à son tour plongé dans la guerre civile, qu'en 2014 avec Alia ils ont survécu à un attentat à Bagdad.

Mais la demande d'asile est refusée: le fait qu'Ahmed soit revenu en Irak après son exil en Syrie tend à prouver qu'il est en sécurité dans son pays, lui explique-t-on.

Ils font appel, sans succès. Déposent une nouvelle demande, toujours en vain. "Notre monde s'est effondré", raconte Ahmed.

Pendant près d'un an, la famille vit dans la clandestinité.

En 2016, l'Union européenne et la Turquie concluent un accord pour endiguer le flot de migrants. La multiplication des patrouilles côtières turques et la fermeture de la route des Balkans font chuter le nombre de nouvelles arrivées.

Voici le blog réalisé à l'époque par l'équipe de l'AFP:

- Et finalement, l'asile -

Nimègue, Pays-Bas, 2019. A travers l'Europe, la crise économique et le terrorisme jihadiste nourrissent le ressentiment anti-migrants et accroit la popularité des partis d'extrême droite.

Désespérée, Alia remplit une demande d'asile en son nom propre. Contrairement à son mari, elle n'a jamais quitté l'Irak. Elle a dû abandonner ses études au lycée après avoir été menacée parce qu'elle refusait de porter le voile.

En août, sa demande est acceptée. En quelques semaines, Ahmed et Adam obtiennent également le droit de séjour. Peu après, ils ont droit à une allocation mensuelle et peuvent louer un pavillon à Duiven (est).

"Cela a pris quatre ans. Mais pour Adam, cela valait le coup", dit Ahmed.

En dépit d'un renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'UE et d'une volonté d'accueil bien moins forte, de nombreux migrants continuent de se tourner vers l'Europe.

En 2019, plus de 600.000 personnes y ont demandé l'asile.

Voici le blog réalisé en septembre 2020 par l'équipe de l'AFP: