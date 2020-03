En dépit des milliards promis par les grandes puissances pour soulager l'économie mondiale face à la crise du coronavirus, rien ne semblait pouvoir enrayer mercredi la spirale baissière des marchés mondiaux.

A l'instar de Tokyo, qui a fini en baisse de 1,68%, les principales places boursières européennes et américaines ont toutes balayé leur rebond de la veille, accusant de nouveau de fortes pertes.

La Bourse de Paris s'est enfoncée de 5,94%, à 3.754,84 points, Francfort de 5,56% et Londres de 4,05%. De son côté, Madrid a perdu 3,44% et Milan 1,27%.

Même tableau rouge vif côté américain, où Wall Street a lourdement chuté, le Dow Jones perdant 6,30% et le Nasdaq 4,70%.

La Bourse new-yorkaise a même connu une nouvelle suspension des échanges en début de séance après une chute de 7% du S&P 500, la quatrième depuis lundi dernier.

Les cours du pétrole ont pour leur part poursuivi leur chute libre, retrouvant des niveaux plus vus depuis 2002-2003. Le baril de WTI s'est effondré de plus de 24% à New York et celui de Brent de 13% à Londres.

La dégringolade touchait aussi la livre, qui perdait 3,7% face au dollar vers 20H25 GMT (21H25 à Paris), au plus bas depuis 1985.

Quant aux taux souverains à dix ans, après une forte tension en début de séance, ils semblaient revenir à une hausse plus modérée, de l'ordre de 10 points de base pour la France et les Etats-Unis et de 20 points de base pour l'Allemagne et le Royaume-Uni, tandis que l'Italie voyait son rendement repartir à la baisse.

"La hausse d'aujourd'hui sur les taux souverains est évidemment liée au fait que les multiples annonces des Etats ces derniers jours - et pas forcément de manière coordonnée - pour lancer des plans de soutien à l'économie ne font pas tant craindre une hausse des déficits à moyen terme que le financement" de telles mesures, explique à l'AFP Guillaume Truttmann, gérant chez Meeschaert Asset Management.

- Réponse "décevante" des autorités -

Un grand nombre de banques centrales ont abaissé récemment leurs taux directeurs et procèdent à des injections massives de liquidités. Dans le même temps, plusieurs grands pays ont annoncé de larges soutiens budgétaires. Mais tant que le virus sera présent, les experts doutent de l'efficacité de telles mesures.

"A court terme, la réponse des autorités s'est avérée décevante: manque de coordination internationale tant au niveau des banques centrales que des Etats", juge dans une note Benoît Vesco, directeur des investissements de Meeschaert AM.

"Dans ce contexte, alors qu'il faudra du temps pour juguler la crise sanitaire, la volatilité va rester particulièrement élevée tant que les autorités monétaires et gouvernementales n'apporteront pas le soutien nécessaire", selon le spécialiste.

Derniers en date à dégainer: le Royaume-Uni et le Canada. Le premier offrira la garantie de l'Etat sur les prêts aux entreprises pour un montant atteignant 330 milliards de livres (363 milliards d'euros) et des aides de 20 milliards de livres.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé pour sa part un nouveau plan de 27 milliards de dollars canadiens (17 milliards d'euros) d'aides directes et de 55 milliards de reports d'impôts.

La note de tous ces efforts va être très salée alors que les Etats-Unis affinent un plan de soutien dont le montant pourrait atteindre les 1.300 milliards de dollars, selon les médias américains.

- Confinement étendu -

"Pour le moment, les gouvernements ajoutent des décisions nouvelles à d'autres à peine prises, les banques centrales semblent claquemurées dans leur autonomie et la coopération internationale est réduite aux acquêts", souligne dans une note La Banque Postale Asset Management (LBPAM).

"Tant que les cas n'auront pas atteint un pic en Europe et aux États-Unis, les marchés resteront sous pression", prévient pour sa part Esty Dwek, directrice de la stratégie de marché chez Natixis IM Solutions.

Alors que l'Union européenne ferme toutes ses frontières avec l'extérieur jusqu'au 17 avril, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a admis que les responsables politiques avaient tous "sous-estimé" au départ l'ampleur du danger représenté par l'épidémie.

Après l'Italie, l'Espagne et la France, c'était au tour de la Belgique mercredi de passer au confinement général alors que l'Europe est devenue l'épicentre de la pandémie.

"La question n'est pas de savoir s'il y aura une récession induite par le coronavirus mais à quel point elle sera grave", affirme de son côté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.