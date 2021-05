De Dua Lipa à Arlo Parks en passant par Celeste, la cérémonie des récompenses britanniques Brit Awards met à l'honneur mardi les artistes féminines, lors du premier grand événement musical avec public au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

Comme à son habitude, la cérémonie se déroulera au stade londonien de l'O2 Arena et accueillera 4.000 personnes, dans le cadre de tests pilotes menés par le gouvernement pour autoriser les événements de masse à la faveur de la baisse des contaminations de Covid-19.

La soirée, qui commence à 20H00 locales (19H00 GMT) --sans masque ni distanciation physique mais conditionnée à des tests-- mettra particulièrement sur le devant de la scène des artistes féminines, qui sont cette année majoritaires dans la plupart des catégories mixtes.

Critiquées dans le passé car très masculines, les nominations pour le titre d'album de l'année -plus prestigieuse des récompenses- sont dominées pour la première fois par des femmes, le rappeur J Hus y constituant le seul artiste masculin.

Parmi les cinq désignés dans cette catégorie, on retrouve Dua Lipa pour son album "Future Nostalgia", la Britannique de 25 ans étant aussi nommée dans celle de la meilleure chanteuse et du meilleur single, pour "Physical".

La chanteuse londonienne, qui avait déjà récolté respectivement cinq et quatre nominations lors des éditions 2018 et 2019, partage cette année la première marche du podium avec la chanteuse de soul Celeste et l'autrice-compositrice et poétesse Arlo Parks.

- Taylor Swift récompensée -

Du haut de ses 20 ans, cette dernière - une Londonienne aux racines françaises, nigérianes et tchadiennes- constitue la révélation de 2021: son premier album, "Collapsed in Sunbeams", sorti en janvier, lui vaut d'être nommée dans la catégorie "meilleur album", "meilleure artiste féminine" et "meilleur espoir".

La chanteuse soul Celeste, 26 ans, grande gagnante de l'émission Sound Of 2020 de la BBC, est retenue dans les trois mêmes catégories. En face d'elles, le duo de rappeurs Young T & Bugsey et le DJ Joel Corry ont également obtenu trois nominations.

Cette 41e édition propose une sélection aux antipodes de l'année précédente, décriée pour ses accents très masculins - aucune femme ne figurant à l'époque dans les catégories mixtes de meilleur album ou meilleur groupe.

Elle va aussi, pour la toute première fois en plus de quarante ans d'existence, décerner à une femme le "global icon Brit Award", prix récompensant un artiste pour l'ensemble de sa carrière.

La chanteuse américaine Taylor Swift recevra cette année le précieux sésame -déjà attribué à Elton John ou David Bowie- en récompense de "sa carrière inégalée, sa musique et son influence qui ont résonné auprès de millions de personnes dans le monde entier", a indiqué l'organisation.

- Tests avant et après -

Alors qu'elle a traditionnellement lieu en février, cette soirée avait été cette année repoussée mi-mai en raison de la pandémie de coronavirus, comme de nombreuses autres cérémonies de récompenses artistiques.

Pays d'Europe le plus meurtri par l'épidémie avec plus de 127.000 morts, le Royaume-Uni était en effet à cette époque plongé dans un troisième confinement, après l'apparition d'un variant anglais plus contagieux.

Mais la situation sanitaire s'est désormais nettement améliorée, ce qui permet aux Brit Awards de devenir le tout premier grand évènement musical britannique à accueillir de nouveau un large public.

Dispensés de l'obligation de porter un masque, les 4.000 participants à la soirée devront néanmoins montrer un dépistage négatif à l'entrée et se soumettre à un test après l'événement.

Parmi ces quelques chanceux, 2.500 travailleurs essentiels (soignants, transports publics, supermarchés...) de la capitale britannique, pour lesquels les organisateurs ont réservé des places afin de saluer leur "engagement désintéressé".

"Cette année a été longue et difficile pour tout le monde", a commenté Dua Lipa à cette annonce, "et je suis ravie à l'idée que cette soirée fera honneur aux travailleurs essentiels héroïques qui se sont si bien occupés de nous durant cette période et continuent à le faire".