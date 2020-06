Leader, mais sans capitaine: le Real Madrid est repassé premier de Liga devant son rival FC Barcelone en l'emportant 2-1 chez la Real Sociedad dimanche en clôture de la 30e journée de championnat, mais a sans doute perdu son capitaine Sergio Ramos, blessé.

Le défenseur central international espagnol et capitaine de la "Maison blanche" a été l'homme qui a débloqué la situation pour le Real dimanche soir en transformant le penalty provoqué par Vinicius (50e), mais a ensuite sonné l'alerte en demandant son remplacement cinq minutes plus tard, un quart d'heure avant le deuxième but de Karim Benzema (70e), celui de la victoire pour le Real avant la réduction du score de Mikel Merino (83e).

Le Real Madrid pourra-t-il retrouver Ramos (34 ans, 170 sélections avec l'équipe d'Espagne) avant la fin du championnat prévue pour le 19 juillet ?

Tous les fans du Real se le demandent. Le capitaine, qui a fêté son but en se grattant la longue barbe qu'il a laissé pousser pendant le confinement, est parti s'installer dans les gradins cinq minutes plus tard, le genou gauche recouvert par une poche de glace après un mauvais contact avec l'attaquant suédois Alexander Isak.

- Benzema enchaîne -

Cette soirée, qui devait être une grande fête pour la reprise de la première place de la Liga, perdue début mars juste avant l'arrivée de la pandémie de nouveau coronavirus, a donc pris un goût amer pour le Real, dans l'attente du diagnostic médical concernant la blessure de Ramos.

Les Merengues ont toutefois bien profité du faux-pas du Barça à Séville vendredi soir (0-0), en reprenant les rênes de la Liga à neuf matches de la fin du championnat.

"Vu nos deux derniers matches, je pense que ça va être très difficile de gagner cette Liga, je ne vois pas où le Real Madrid va perdre des points. Ce nul nous met dans une position où gagner le titre ne dépendra plus de nous", avait prévu le défenseur du Barça, Gérard Piqué, vendredi sur Movistar+, après le nul des Catalans en Andalousie.

Karim Benzema, qui enchaîne les beaux buts depuis la reprise de la saison, a encore permis au Real de glaner les trois points avec son 17e but de la saison en Liga, à la suite d'un contrôle de l'épaule litigieux (70e), dix minutes avant la réduction du score de Mikel Merino (83e).

Les Basques, à la lutte pour une place qualificative pour la Ligue des champions et qui pratiquaient le jeu le plus séduisant de toute la Liga avant la pandémie, ont donné du fil à retordre au grand Real et à Zinédine Zidane.

Les coéquipiers du prodige norvégien Martin Odegaard (23 ans), cédé au club de Saint-Sébastien par le Real, ont plus de difficultés depuis le la reprise de la saison, mais ont encore prouvé dimanche soir qu'ils avaient leur place parmi les meilleures équipes de Liga.

- James Rodriguez, le retour -

Malgré la blessure de Ramos, la bonne nouvelle de la soirée pour les Madrilènes a été le grand retour du Colombien James Rodriguez sur les terrains, un match après celui de Marco Asensio, blessé de longue date lui aussi.

Victime d'une entorse du ligament interne du genou gauche en novembre, James (28 ans, 7 matches, 1 but, 1 passe décisive cette saison en championnat d'Espagne) n'avait plus joué en Liga depuis 8 mois. Son dernier match remonte à la défaite 1-0 à Majorque le 19 octobre 2019.

Il avait disputé ses dernières minutes sous le maillot merengue contre cette même Real Sociedad, quand les Madrilènes s'étaient fait éliminer par les Basques (4-3) en quarts de finale de la compétition, le 6 février. Il avait débuté la partie mais avait été remplacé à la pause.

Plutôt transparent dimanche soir, James n'a pas empêché ses coéquipiers de fêter cette conquête de la première place, avant le sprint final de Liga.

Les Basques, en revanche, s'éloignent des places qualificatives de la Ligue des champions: ils pointent désormais à cinq points de l'Atlético Madrid et du Séville FC, les deux équipes classées troisième et quatrième derrière le duo de géants Real et Barça.