Pierre Gasly (AlphaTauri) a fait retentir la Marseillaise en Formule 1 pour la première fois depuis 1996 en remportant dimanche le Grand Prix d'Italie à Monza à l'issue d'une course complètement folle.

Gasly, 24 ans, s'est imposé à l'issue d'une course marquée par une interruption et un podium totalement improbable devant l'Espagnol Carlos Sainz Jr. (McLaren) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point).

"C'est incroyable. Je ne suis pas sûr de réaliser. C'était une course complètement folle", a déclaré le Français après sa victoire.

Les Mercedes, qui partaient largement favorites, ont terminé 5e avec Valtteri Bottas et 7e avec Lewis Hamilton, ce dernier écopant d'une pénalité pour avoir emprunté la voie des stands alors qu'elle était fermée.

La course a été interrompue après un spectaculaire accident, mais sans gravité, de Charles Leclerc (Ferrari).

Gasly a ensuite pris la tête après le deuxième départ après l'arrêt de Hamilton pour observer sa pénalité. Il a résisté à la remontée de Carlos Sainz Jr. qui a terminé dans ses roues.

Monza réussit décidèment à AlphaTauri, car cette écurie avait remporté sa seule victoire sur le tracé italien en 2008 avec Sebastian Vettel, alors qu'elle s'appelait Toro Rosso.

Au classement du championnat, Lewis Hamilton, sextuple champion du monde et tenant du titre, reste largement en tête devant Valtteri Bottas après 8 épreuves sur 17.

Pour Gasly, cette victoire a un goût de revanche après s'être fait remplacer sans ménagement l'an dernier par Alexander Albon au sein de l'écurie Red Bull, la "grande soeur" d'AlphaTauri.

Il avait déjà réussi après son retour au sein de l'écurie "secondaire" à terminer 2e du Grand Prix du Brésil l'an dernier et s'affirme depuis comme l'un des espoirs les plus sûrs de la F1.

- Déroute chez Ferrari -

Le bilan est particulièrement sombre, en revanche, pour Ferrari qui courait dans son "temple" de Monza. Outre l'accident de Leclerc, Sebastian Vettel a perdu ses freins et a pulvérisé des blocs de polystyrène placés au milieu d'une chicane avant de rentrer aux stands et d'abandonner.

Ce résultat est de particulièremant mauvaise augure avant le prochain Grand Prix de Toscane qui doit se courir sur le circuit du Mugello, qui sera le 1000e de la Scuderia, non loin du fief de la Scuderia, Maranello.

Max Verstappen (Red Bull), qui était jusqu'à dimanche le seul pilote à avoir réussi à arracher une victoire aux Mercedes cette saison, a été contraint à l'abandon.

La victoire de Pierre Gasly est une surprise dans une saison jusqu'ici largement dominée par les Mercedes et qui menaçait de sombrer dans l'ennui.

Elle relève toutefois de circonstances de course très particulières et Lewis Hamilton, reparti dernier après avoir observé sa pénalité, a eu tôt fait de remonter un à un ses adversaires, montrant que sa voiture restait nettement supérieure aux autres.

Valtteri Bottas, qui partait en 2e position à ses côtés sur la ligne de départ, a pour sa part complètement raté son envol et a effectué une course anonyme. Le Finlandais s'empare toutefois de la 2e place au championnat grâce à sa 5e place et à l'abandon de Max Verstappen qui l'occupait avant la course de Monza.

Au profit de sa victoire, Pierre Gasly grimpe quant à lui à la 8e place du classement.