Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche la 92e victoire de sa carrière en Formule 1 lors du Grand Prix du Portugal, battant ainsi le record de succès de Michael Schumacher et s'imposant au firmament des plus grands champions de la discipline.

Le Britannique conforte également son avance au championnat du monde, à cinq manches de la fin, et compte désormais 77 points d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas qui a encore terminé 2e. Il vise cette année un 7e titre qui lui permettrait d'égaler un autre record du légendaire pilote allemand.

Interrogé sur la signification de son record, Hamilton a choisi de rester humble et a surtout rendu hommage à son équipe Mercedes.

"Est-ce que je pensais que nous remporterions autant de titres, autant de victoires ? Certainement pas", a-t-il confié en conférence de presse.

Sacré champion du monde pour la première fois en 2008 avec McLaren, soit quatre ans après le dernier titre de Michael Schumacher, il a remplacé ce dernier chez Mercedes début 2013 puis a remporté cinq autres titres.

Il devance également "Schumi" en nombre de podiums (161 à 155), de pole-positions (97 à 68) mais l'Allemand garde l'avantage (22 à 18) au rayon "hat-tricks" --pole position, meilleur tour et victoire lors d'un même Grand Prix--, une performance encore accomplie par Hamilton ce week-end.

"Parfois, je pense que j'ai 35 ans, je me sens encore physiquement fort, mais à quel moment cela va-t-il commencer à changer ?", s'est interrogé dimanche le seul pilote noir de l'histoire de la F1, ajoutant toutefois que "vu le résultat d'aujourd'hui, ce n'est pas tout de suite".

Son premier geste après sa victoire a été de se précipiter dans les bras de son père venu assister à la course.

Celle-ci a été suivie par environ 25.000 spectateurs admis autour du circuit de l'Algarve dans de strictes conditions sanitaires en raison de la pandémie de coronavirus.

Mercedes domine la F1 depuis l'arrivée des moteurs hybrides en 2014, le seul titre ayant échappé à Hamilton étant allé, en 2016, à son coéquipier d'alors, l'Allemand Nico Rosberg.

L'écurie allemande n'est toutefois pas arrivée à s'assurer au Portugal d'un 7e titre constructeurs consécutif, même si elle possède une avance quasiment insurmontable sur Red Bull.

- "Il ira au delà de 100" -

Le plus grand hommage est venu de Max Verstappen --3e dimanche-- qui s'affirme à 23 ans comme l'un des plus sérieux candidats à la succession d'Hamilton.

"Lewis me disait à l'instant qu'il veut porter (le record) le plus haut possible pour me rendre la tâche encore plus difficile", a-t-il déclaré.

"Cela ne s'arrêtera pas là, il ira au-delà de 100. Mais c'est une bonne motivation. Il semble aussi en bonne voie pour remporter un 7e titre", a souligné le jeune Néerlandais qui compte pour l'instant 9 victoires à son palmarès, dix fois moins.

"Il est très régulier et fait rarement des erreurs. c'est très impressionnant", a-t-il estimé à l'adresse de son ainé.

Hamilton a pris la tête de la course au 20e tour en dépassant Bottas et ne l'a plus lâchée malgré un temps incertain émaillé de quelques gouttes de pluie et fortes rafales de vent.

"C'était dur aujourd'hui, mais c'était surtout une question de températures" de pneus, a souligné le vainqueur.

Quelques gouttes de pluie tombées au moment du départ ont encore davantage corsé les choses. "Les premiers tours ont dû sembler bizarres aux spectateurs mais il pleuvait en fait pas mal et cela glissait beaucoup", a souligné Bottas. Il ne peut faire autre chose, actuellement, que vivre dans l'ombre de son coéquipier.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a terminé 4e, confirmant le retour en forme de la Scuderia, même si elle reste encore très loin du niveau des Mercedes.

Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) s'est lui emparé de la 5e place, dans les derniers tours, aux dépens de Carlos Sainz (McLaren), après une nouvelle course remarquable ponctuée de dépassements impeccables.

Les deux pilotes Renault, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, ont terminé respectivement 8e et 9e, devant Sebastian Vettel (Ferrari), alors que Romain Grosjean (Haas) a fini 17e.