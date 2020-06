La lucrative Ligue des champions ira à son terme en août: l'UEFA, contrainte de reporter l'Euro-2020 à 2021, a réussi à sauver sa compétition phare de clubs, suspendue en raison du coronavirus, en dévoilant mercredi un format inédit concentré à Lisbonne cet été.

Fini les matches aller-retour, la règle des buts comptant double à l'extérieur et les "remontadas"! Pour permettre la reprise de l'édition 2020 de la compétition-reine continentale, l'UEFA a acté les contours d'un tournoi final dans la capitale portugaise entre les huit dernières équipes en lice, dont le Paris SG ou l'Atlético Madrid déjà qualifiés, avec une finale programmée le 23 août au stade de la Luz.

Istanbul, qui aurait dû accueillir cette rencontre le 30 mai dernier, hérite de l'organisation de la finale de l'édition 2021, prévue initialement à Saint-Pétersbourg. La ville russe accueillera la finale de l'édition 2022, Munich et Londres seront les villes-hôtes des éditions 2023 et 2024.

Ce tournoi "new look", qui se jouera désormais sur des matches uniques à élimination directe, débutera le 12 août avec les quarts de finale. Les rencontres doivent être réparties entre le stade Alvalade, où évolue le Sporting, et le stade de la Luz, antre du Benfica.

Les demi-finales sont programmées les 18 et 19 août, la finale le 23 août.

Après le report d'un an du Championnat d'Europe des nations 2020, initialement programmé du 12 juin au 12 juillet, l'UEFA a profité des dates libérées pour mener la C1 et la Ligue Europa à leur terme, alors que les championnats européens ayant repris doivent caser leur dizaine de matches restants entre juin et juillet.

- Mine d'or à préserver -

Machines à cash du foot européen, davantage encore que l'Euro et son 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires, les compétitions de clubs (Ligue des champions, Ligue Europa, Supercoupe d'Europe) sont censées générer 3,25 milliards d'euros de "recettes commerciales brutes" cette saison, selon l'instance. Une mine d'or qu'il fallait préserver.

Quatre équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions: le Paris SG, le RB Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid.

Les quatre huitièmes de finale restants se joueront les 7 et 8 août. Reste à déterminer si ces matches auront lieu dans les stades des équipes engagées ou au Portugal (Porto et Guimaraes).

Après sa victoire à l'aller (1-0), Lyon est censé se rendre à Turin, Chelsea à Munich pour défier le Bayern large vainqueur à l'aller (3-0), le Real Madrid sur le terrain de Manchester City après sa défaite (2-1) au Santiago-Bernabeu, et Naples à Barcelone après son nul (1-1) concédé à domicile.

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales aura lieu le 10 juillet à Nyon (Suisse).

L'UEFA n'écarte pas totalement l'idée d'accueillir des spectateurs lors de cette phase finale, pour l'instant à huis clos, même si la décision dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. "Nous déciderons d'ici mi-juillet", a déclaré le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, lors d'un point-presse.

- Villes-hôtes "confirmées" pour l'Euro -

Si la candidature du Portugal a vite été retenue par l'UEFA, c'est en raison des bonnes relations de la Fédération avec l'instance et parce que le pays, peu touché par le Covid-19, a été l'un des premiers à relancer son championnat, expliquent des sources proches du dossier.

"L'UEFA montre qu'elle fait confiance aux Portugais", s'est réjoui Fernando Gomes, président de la Fédération portugaise dans un communiqué.

Le nouveau format choisi pour la C1 est identique pour la Ligue Europa qui doit se conclure par un tournoi final à huit équipes en Allemagne, du 10 au 21 août. La finale, initialement prévue à Gdansk (Pologne), se jouera à Cologne.

L'UEFA a également dévoilé mercredi le format final de la Ligue des champions féminine, qui se jouera en Espagne, à San Sebastian et Bilbao, du 21 au 30 août.

Outre les compétitions de clubs, la Confédération européenne a "confirmé" la liste définitive des villes hôtes du prochain Euro, dont le report à l'été 2021 semblait poser quelques problèmes à certaines d'entre elles. Au nombre de douze, réparties dans douze pays, les villes hôtes restent inchangées.

La réunion de l'UEFA se prolongera jeudi matin en raison d'un agenda "très chargé", avec des décisions attendues notamment sur le fair-play financier.