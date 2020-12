La reine Elizabeth II recevra dans les prochaines semaines le vaccin Pfizer-BioNTech, qui vient d'obtenir le feu vert des autorités sanitaires britanniques, selon des journaux britanniques dimanche.

La souveraine, âgée de 94 ans, et son époux le prince Philip, 99 ans, devraient être parmi les premiers à être vaccinés, selon le Sunday Times et le Mail on Sunday, ce dernier affirmant qu'ils le seront en priorité en raison de leur âge et non en vertu d'un traitement préférentiel.

Joint par l'AFP, le palais de Buckhingham s'est refusé à tout commentaire, un porte-parole soulignant le caractère "personnel" des décisions médicales.

Selon Mail on Sunday, ces membres les plus âgés de la famille royale rendront publique cette vaccination afin "d'encourager le plus grand nombre à se faire vacciner", alors que les autorités redoutent que les militants anti-vaccin ne sèment le doute dans la population.

Le Royaume-Uni a donné son feu vert au vaccin anti-coronavirus mis au point par les laboratoires Pfizer et BioNTech en vue d'une campagne de vaccination qui débutera parmi les personnes les plus âgées et les plus vulnérables à partir de mardi selon les autorités sanitaires.

Le Daily Mirror affirme de son côté que plusieurs célébrités au Royaume-Uni se sont engagées publiquement à se faire vacciner pour soutenir cette campagne de vaccinations.