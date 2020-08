Max Verstappen a interrompu dimanche la domination des Mercedes en remportant le Grand Prix du 70e anniversaire de la F1 à Silverstone, devant Lewis Hamilton, grâce à une meilleure stratégie de gestion des pneus.

Si c'est la première fois en cinq courses de 2020 que les Mercedes sont battues, Hamilton conserve néanmoins la tête du championnat du monde avec 30 points d'avance sur le jeune Néerlandais qui prend, grâce à sa victoire, la 2e place à l'autre pilote Mercedes, Valtteri Bottas.

"Je ne l'ai pas vu venir", a affirmé le pilote Red Bull après son 9e succès en F1 à seulement 22 ans. Il a terminé avec plus de 11 secondes d'avance sur Hamilton et contrôlé la course grâce à un meilleur choix de pneus, les siens s'étant moins usés que ceux des Mercedes.

Le sextuple champion du monde britannique s'est contenté de la 2e place mais s'est estimé heureux. Il avait gagné le GP de Grande-Bretagne la semaine dernière, sur cette même piste de Silverstone, malgré une crevaison dans le dernier tour.

"J'ai essayé une stratégie à un arrêt (au lieu de deux, ndlr) vers la fin. Nos pneus vibraient beaucoup et je ne savais pas s'ils allaient résister. Cela aurait été un trop grand risque à prendre et l'équipe a eu raison de ne pas le faire", a-t-il déclaré, soulignant qu'"arriver à garder la voiture sur la piste et terminer dans les points, c'est bien".

Il vise cette année un 7e titre mondial qui en ferait l'égal du légendaire pilote allemand Michael Schumacher.

- Leclerc 4e -

Charles Leclerc (Ferrari) s'est lui emparé de la 4e place, le Monégasque n'effectuant qu'un seul arrêt au stand pour changer de pneus alors que les trois premiers en ont effectué deux.

Cela lui a permis de compenser le manque de compétitivité actuel des Ferrari, illustré par la 12e place de son coéquipier allemand Sebastian Vettel qui n'a pas arrangé ses affaires en effectuant un tête à queue pendant la course.

"Aujourd'hui, c'est comme une victoire, même si ce n'est pas quelque chose que l'on aime dire après avoir terminé 4e", a souligné le Monégasque.

Disputée par un temps chaud et assez venteux, la course a été rythmée par les multiples arrêts au stand, selon les stratégies retenues par les écuries.

Bottas, parti en pole position, s'est emparé de la tête dans les premiers tours mais a dû la laisser à Verstappen en s'arrêtant avant lui pour changer de pneus. C'est ensuite Hamilton qui a tenté de lui disputer la victoire mais sans succès en raison de l'usure plus importante de ses gommes.

Mercedes a opté dès le départ pour des pneus plus tendres qui devaient en principe permettre une meilleure adhérence mais risquaient de s'user plus vite. Red Bull a choisi de faire la course avec des pneus plus durs, en principe moins rapides mais qui, grâce à leur plus grande résistance, ont permis à Verstappen de tourner plus vite que les Mercedes sur l'ensemble de la course.

Signe de sa décontraction, Verstappen s'est permis dans les derniers tours de plaisanter avec son ingénieur, lui rappelant de boire et de se laver les mains, après lui avoir dit quelques tours auparavant qu'il ne voulait pas se contenter de suivre les Mercedes "en conduisant comme une grand-mère".

L'Allemand Nico Hülkenberg, qui remplaçait pour ce Grand Prix chez Racing Point le Mexicain Sergio Pérez, testé positif au coronavirus, n'a pas pu profiter de sa 3e place sur la grille et n'a terminé que 7e derrière son coéquipier canadien Lance Stroll.

Du côté des pilotes français, Esteban Ocon (Renault), parti 14e sur la grille, a terminé à une belle 8e place malgré de mauvaises qualifications. Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) a fini 11e et Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 16e.

Comme tous ceux disputés précédemment, ce 5e Grand Prix de la saison s'est tenu à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

La prochaine course au menu est le GP d'Espagne, à Barcelone le week-end prochain, également sans spectateurs.