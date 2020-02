Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar s'apprête à démissionner mais restera en fonction le temps que les députés irlandais, qui se réunissent jeudi pour la première fois depuis les législatives, surmontent leurs divergences pour former une coalition gouvernementale.

La forte progression du Sinn Fein à l'issue du scrutin du 8 février a chamboulé le paysage politique irlandais, dominé depuis un siècle par les deux grands partis de centre-droit, le Fianna Fail et le Fine Gael de Leo Varadkar. Depuis, les discussions entre les trois principaux partis politiques du pays pour former une coalition sont dans l'impasse.

Les 160 députés du Dail, la chambre basse du Parlement irlandais, se sont réunis jeudi midi.

Les différentes formations politiques doivent présenter dans l'après-midi leurs candidats au poste de Premier ministre. Leo Varadkar, qui occupe cette fonction depuis juin 2017, devrait remettre sa démission dans la soirée, sa formation politique ayant dégringolé à la troisième place.

Mais si les partis échouent à trouver un accord et une majorité, il devra rester en poste jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit formé.

La répartition des sièges est particulièrement éclatée: le Fianna Fail compte 38 députés, le Sinn Fein 37, le Fine Gael 35.

Autrefois considéré comme la vitrine politique de l'IRA (Armée républicaine irlandaise), organisation paramilitaire opposée à la présence britannique en Irlande du Nord, le Sinn Fein se trouve aux portes du gouvernement.

Lors du scrutin, le Sinn Fein a été placé en tête par 24,5% des électeurs, devant les deux grands partis centristes. Mais le parti républicain dirigé par Mary Lou McDonald n'avait présenté que 42 candidats, soit environ moitié moins que le Fianna Fail et le Fine Gael.

Les propositions de ce parti de gauche en matière de logement, de santé, problématiques au coeur des préoccupations des Irlandais, ont rencontré un franc succès, mais une autre question surgirait dans le débat s'il accédait aux responsabilités: celle de l'unification de l'Irlande.

"Je vais me présenter au poste de Première ministre parce que je veux défendre tous ceux qui ont voté pour un véritable changement", a prévenu Mme McDonald en arrivant au Dail, jurant de "tenir ses promesses" auprès de "l'écrasante majorité qui a voté pour un nouveau gouvernement".

Le Sinn Fein, deuxième force politique sur l'île, aussi bien dans la province britannique d'Irlande du Nord que dans la République au sud, souhaite un référendum sur le sujet dans les cinq ans, voire trois ans, qui viennent.

L'accord du Vendredi Saint, qui a mis fin en 1998 à trois décennies de violences qui ont fait 3.500 morts, prévoit qu'un référendum soit organisé s'il apparaît qu'une majorité de la population est favorable à l'unification.

- De nouvelles élections ? -

Le rapport de forces au Parlement est tel qu'il faudra qu'au moins trois partis s'entendent pour former un gouvernement de coalition.

Le Fianna Fail et le Fine Gael ont tous deux exclu de travailler avec le Sinn Fein, qui de son côté a pris des contacts avec de plus petits partis à gauche dans l'espoir de former une large alliance. Mais les chances de succès semblent minces.

Le chef du gouvernement sortant Leo Varadkar a déclaré qu'il se préparait à entrer dans l'opposition.

Selon le journaliste politique de la radio-télévision publique RTE Micheal Lehane, le Premier ministre semble envisager une alliance avec le Fianna Fail en "dernier recours".

Et si les trois principaux partis ne travaillent pas ensemble, les Verts, quatrième force politique avec 12 sièges, pourraient avoir un rôle décisif.

Ils ont proposé au Sinn Fein, au Fianna Fail et au Fine Gael de les rencontrer à partir de vendredi.

Les discussions pourraient être longues et en cas d'échec, conduire à de nouvelles élections.

Après les dernières législatives de 2016, il avait fallu 70 jours pour former un gouvernement de coalition entre le Fine Gael et le Fianna Fail.