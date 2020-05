Les députés israéliens ont commencé à voter mercredi sur des amendements à l'accord de gouvernement d'union conclu par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz, qui doit encore être approuvé par la Cour suprême pour être validé.

Israël verra-t-il enfin la lumière au bout d'une crise politique qui s'étire en rebondissements depuis décembre 2018 avec dans la foulée trois élections anticipées n'ayant pas réussi jusqu'à présent à déboucher sur un gouvernement?

Devant l'impasse et la crise du nouveau coronavirus, le chef alors de l'opposition Benny Gantz a proposé d'enterrer la hache de guerre et former un gouvernement avec M. Netanyahu malgré l'inculpation de ce dernier pour corruption, abus de confiance et malversation dans une série d'affaires.

L'accord a surpris une partie de la classe politique et a été fustigé par des ONG locales qui l'ont contesté jusqu'en Cour suprême. Pour elles, M. Netanyahu ne peut diriger le prochain gouvernement en raison de ses ennuis avec la justice et des dispositions de l'accord viole les lois fondamentales, l'équivalent de la Constitution en Israël.

Lors des audiences dimanche et lundi, diffusées en direct sur les chaînes locales, les juges au visage camouflé par des masques sanitaires ont suggéré une série de changements à l'accord.

Aussitôt, les camps Netanyahu et Gantz sont retournés à la table à dessein pour modifier ici une virgule, là une clause, ailleurs une disposition.

A ces ajustements s'ajoutent des demandes des partis opposés à l'accord visant à sortir Israël de la plus longue crise politique de son histoire moderne.

Ce gouvernement "d'union et d'urgence" prévoit le maintien de Benjamin Netanyahu au poste de Premier ministre pour 18 mois, suivi ensuite de Benny Gantz pour une période équivalente, ainsi qu'un programme pour l'annexion de pans de la Cisjordanie occupée par Israël.

- "Pas d'obstacle juridique" -

La semaine dernière, le procureur général d'Israël, Avichaï Mandelblit, qui avait inculpé Benjamin Netanyahu, a écrit à la Cour suprême pour indiquer que, selon lui, les lois israéliennes n'empêchaient pas le Premier ministre sortant de diriger le prochain gouvernement malgré sa mise en examen.

Mais le procureur avait dans le même temps évoqué des "difficultés (légales) importantes" dans l'accord Netanyahu/Gantz.

Or ces dernières heures, et à la vue d'amendements apportés à l'accord, M. Mandelblit a indiqué au plus haut tribunal du pays "qu'il n'y a aucun obstacle juridique à sa validation", selon un communiqué de son bureau.

La Knesset, le Parlement israélien, a indiqué qu'environ 1.000 demandes de modifications avaient été formulées, et le vote des parlementaires pourrait s'étirer sur plusieurs heures, voire jusqu'à jeudi.

En théorie, l'accord devrait être validé car le Likoud de Benjamin Netanyahu et le parti "Bleu-Blanc" de Benny Gantz et leurs alliés disposent de la majorité à la chambre.

Mais au final, la décision d'invalider ou non l'accord gouvernemental appartient aux 11 des 15 juges de la Cour suprême qui se penchent sur ce dossier.

Ils doivent rendre leur décision jeudi, date à laquelle le mandat du Parlement pour désigner un Premier ministre arrive à échéance,

- "A la rue" -

L'accord avait été annoncé en pleine pandémie du coronavirus, qui a contaminé plus de 16.000 personnes en Israël, dont plus de 230 sont décédées, et fait bondir le chômage de 3,4% à 27%.

Mais ces dix derniers jours, Benjamin Netanyahu a multiplié les annonces de déconfinement, ce qui fait dire à l'opposition que la nécessité pour cet accord n'est plus d'actualité.

"Une mère célibataire avec deux enfants, qui vit dans un appartement loué et a perdu son emploi se retrouvera à la rue le mois prochain", a déclaré Yaïr Lapid, ex-allié de Benny Gantz hostile à l'accord.

"C'est à cela que nous devrions nous attaquer, et non pas quel politicien obtient quel job".