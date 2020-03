Des fidèles privés de messes, un pape qui s'exprime par vidéo, funérailles et mariages interdits: les catholiques se sont mis à l'heure du coronavirus en Italie, où tout type de rassemblement est désormais prohibé.

Pour montrer concrètement la solidarité de l'Eglise, le pape François a demandé mardi aux prêtres "d'avoir le courage de sortir et d'aller visiter les malades", "d'accompagner le personnel médical et les bénévoles" dans un pays où l'épidémie a déjà tué 631 personnes, selon le dernier bilan mardi soir.

Le gouvernement italien a inclus la messe, les mariages et les funérailles parmi les rassemblements interdits, une mesure "fortement restrictive dont l'acceptation entraîne la souffrance et des difficultés" pour les prêtres et les fidèles, a regretté sur son site la Conférence épiscopale italienne.

La décision est particulièrement symbolique en Italie, dont une immense majorité de la population se dit catholique.

A en croire le panonceau sur la porte de la cathédrale Sant'Andrea à Portogruaro, en Vénétie (nord-est), les interdits sont respectés. Faute de messe proprement dite jusqu'au 3 avril, les fidèles sont appelés "à consacrer un temps raisonnable à la prière et la méditation" en suivant les offices retransmis à la télévision et à la radio.

Les inhumations des défunts ne s'arrêteront pas, les prêtres continueront d'assurer "la bénédiction du corps dans le cimetière", mais "dans la plus stricte intimité" et "sans célébration de messe ou autre liturgie", peut-on lire.

Pour avoir bravé l'interdiction et suivi un cortège funéraire dans une petite ville, une cinquantaine de Siciliens ont reçu des amendes et vont faire l'objet de poursuites.

A Sant'Andrea à Portogruaro, le bénitier a été vidé afin d'éviter toute contagion entre fidèles qui continueraient de s'en humecter le doigt pour faire le signe de croix.

- "On prie seul" -

Pourtant, à l'intérieur sont présents une dizaine de fidèles, dont un homme portant un masque, venus écouter la voix du père Giuseppe Grillo sortant des haut-parleurs alors que le prêtre célèbre la messe depuis la sacristie. A la fin, un autre prêtre donne même la communion, en évitant soigneusement de placer l'hostie directement dans la bouche des fidèles.

"Il faut éviter les rassemblements. Mais la cathédrale est assez grande pour que nous puissions célébrer ce type de messes en garantissant que les personnes soient séparées d'au moins un mètre", explique le père Grillo. "Nous célébrons une messe par jour, à l'intérieur de la sacristie, rien d'autre, pas même les funérailles. J'ai annulé trois baptêmes. Les mariages, ce sera en mai, en fonction de la situation".

Une fidèle, Beatrice Francescato, témoigne: "Pour être honnête, en ce moment, on oublierait presque de prier. Pas de messe le dimanche, pas de cérémonies dans la semaine. On prie seul à la maison. C'est une situation très désagréable."

"Nous continuons de prier la Vierge Marie, en espérant qu'elle nous aidera parce que le monde traverse un moment difficile", confie une autre paroissienne, Mariagrazia Mazzarotto.

Mercredi, le pape a tenu sa traditionnelle audience hebdomadaire, mais par vidéo diffusée sur internet, depuis sa bibliothèque, entouré de 10 autres prélats résumant dans d'autres langues sa catéchèse. Sa "papamobile" est restée au garage et la place Saint-Pierre était vide sans retransmission sur écrans géants.

Les fidèles catholiques peuvent entrer dans la basilique Saint-Pierre pour prier, mais les touristes et leurs guides ne peuvent pas passer la barrière des policiers jusqu'au 3 avril, "afin d'éviter la diffusion du coronavirus", a expliqué le Saint-Siège.

La Cité du Vatican, qui a connu un premier cas de personne testée positive au coronavirus dans son centre médical, a édicté de nombreuses mesures de précaution. Elle vient par exemple de fermer sa cantine réservée aux employés, instaurant à la place un service de livraison des plats à différentes institutions.