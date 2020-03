Ils sont les seuls touristes devant la majestueuse cathédrale de Florence: ce couple croulant sous les valises s'apprête à quitter l'Italie, où les mesures limitant sévèrement les déplacements ont accablé un secteur touristique déjà en berne.

"Tout est fermé, nous rentrons à la maison", soupire Alex Gross, un Allemand de 32 ans, pendant que sa fiancée vérifie nerveusement le statut de leur vol sur son portable. "Enfin, si notre vol n'est pas annulé!"

Beaucoup de vacanciers avaient déjà pris la poudre d'escampette au début de l'épidémie dans la péninsule, où le coronavirus a infecté à ce jour plus de 10.000 personnes et fait 631 morts, notamment dans le nord, son poumon économique.

Le ciel est bleu et le soleil brille des Alpes à la Sicile, mais les quelques touristes encore présents n'ont plus que deux options: rester dans leur hôtel et dévaliser le mini-bar, ou alors tout simplement rentrer chez eux.

"90% de nos réservations ont été annulées", se désole Nicola, directeur d'un hôtel florentin qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Du Colisée à la Tour de Pise, le gouvernement a fermé les portes de tous les musées et monuments, ordonné la fermeture des bars et restaurants dès 18H00, et demandé aux 60 millions de quitter leur domicile seulement cas de strict nécessité, et ce jusqu'au 3 avril.

- "Etrangement calme" -

Une flopée de compagnies aériennes ont décidé de suspendre leurs liaisons avec l'Italie, dont Air France, Ryanair, Easyjet et British Airways, et de nombreux pays ont imposé des restrictions de voyage.

"Je ne sais pas si on peut partir de Milan. Personne ne semble vraiment comprendre ce qui se passe", se lamente Nick Manager, un Texan au regard perdu errant autour de l'immense gare centrale de la capitale lombarde.

Fini les foules sur la place Saint-Pierre à Rome, le long des canaux à Venise ou sur le site archéologique de Pompéi près de Naples.

Un silence pesant règne sur la place romaine Campo de' Fiori, qui bourdonne habituellement du matin au soir avec son marché en plein air et ses bars fréquentés par les étudiants étrangers.

Stefano Ruggiero, 48 ans, qui gère une parfumerie près du Ponte Vecchio à Florence, est sous le choc: "Jamais la rue n'a été aussi calme" depuis l'ouverture de son établissement en 1911, dit-il. "Même après la terrible inondation de 1966, quand la boue (déposée par les eaux débordant du fleuve Arno) avait tout dévasté, il y avait plus de gens".

Les musiciens de rue ont eux aussi plié bagage: "C'est étrangement calme".

Selon l'Association professionnelle des hôteliers italiens Federalberghi, les réservations ont chuté de 80% au niveau national, soit une perte évaluée à 2,5 milliards d'euros.

Et ce chiffre n'inclut pas les pertes enregistrées dans les autres maillons du secteur touristique, qui englobe aussi les transports, les restaurants et les commerces.

Représentant 13% du PIB, ce secteur emploie environ un million de personnes, qui craignent désormais pour leur emploi.

- Sacrifices -

Le gouvernement a débloqué des milliards d'euros pour affronter l'impact de l'épidémie sur l'économie, mais le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé ce week-end à ses compatriotes qu'ils devraient faire de gros sacrifices pour endiguer le virus et empêcher l'effondrement du système sanitaire italien.

Pour Nicola, le directeur d'hôtel de Florence, cela signifie que la plupart des hôtels vont être contraints de fermer, "bien qu'il soit possible qu'on demande à certaines grosses structures comme la nôtre de rester ouverts au cas où on leur demande de pallier le manque de lits dans les hôpitaux".

Agostino Ferrara, 52 ans, propriétaire du restaurant Spada dans le centre de Florence, explique qu'il a été contraint de mettre une grande partie de son personnel en chômage technique face à la chute du nombre quotidien de couverts de 140 à 20.

"Je n'ai jamais vu une situation pareille", confie-t-il, entouré de son personnel désoeuvré.

"Je reste quand même optimiste, parce qu'on sait que les gens ont tendance à oublier les choses horribles", ajoute-t-il en souriant. "J'espère qu'on va s'en sortir et que dans quelques semaines, dans quelques mois, les touristes reviendront en Italie, encore plus nombreux qu'avant."