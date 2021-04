Le relais de la flamme olympique des JO de Tokyo ne sera pas autorisé sur la voie publique dans l'ensemble du département d'Osaka (ouest du Japon) en raison de l'aggravation de la situation sanitaire, a annoncé mercredi le gouverneur local.

"Aujourd'hui, nous demandons aux habitants de l'ensemble du département d'Osaka de s'abstenir de toute sortie non indispensable et urgente, et nous allons donc annuler le relais de la flamme sur la voie publique", a déclaré le gouverneur Hirofumi Yoshimura.

Les organisateurs des JO ont indiqué dans la soirée avoir accepté la proposition de M. Yoshimura de déplacer cette portion du relais, qui devait traverser le département d'Osaka les 13 et 14 avril, dans un parc qui sera fermé au public.

Le directeur général de Tokyo-2020 Toshiro Muto a souligné l'importance que le relais ait lieu malgré tout, déclarant que les Jeux "ont lieu à Tokyo, mais le fait que la flamme passe dans tout le pays montre que ce sont les JO du Japon entier".

Le comité organisateur a ajouté dans un communiqué qu'il mettrait en place "toute les mesures nécessaires pour assurer un environnement sûr pour les porteurs de la flamme qui désireront courir" et qu'"aucun spectateur" ne serait admis pendant ces deux jours.

Le relais de la flamme olympique a démarré le 25 mars à Fukushima (nord-est du Japon).

Observant que l'événement avait déjà provoqué des attroupements dans les autres départements où il est passé, M. Yoshimura a jugé qu'il serait "inapproprié" de le laisser traverser celui d'Osaka.

"Le relais de la flamme attire les foules même si l'on prend des mesures, car les gens veulent le voir", a-t-il justifié.

Le gouverneur avait déjà estimé vendredi dernier que le relais ne devrait pas avoir lieu sur la voie publique de la ville d'Osaka, la troisième plus peuplée du Japon, à cause de l'inquiétante hausse des cas de Covid-19.

Un record quotidien de nouvelles infections (878 cas) a été enregistré mercredi pour le département d'Osaka, effaçant un précédent record local atteint la veille et dépassant nettement le niveau des nouvelles infections à Tokyo (555 cas mercredi), lui aussi en pleine remontée.

Les autorités locales d'Osaka ont déclaré l'urgence médicale mercredi, et des contre-mesures étaient envisagées à Tokyo également.

A un peu plus de cent jours des Jeux olympiques, qui doivent se tenir du 23 juillet au 8 août à Tokyo après avoir été reportés d'un an en raison de la pandémie, les organisateurs font face à un nombre croissant de difficultés.

Mardi, une épreuve test de water-polo prévue cette semaine a été reportée en raison des restrictions d'accès au Japon pour les visiteurs étrangers et des doutes subsistent quant à la possibilité d'organiser les 17 épreuves tests restantes pour les JO.