L'Algérie a enterré dimanche, jour anniversaire de son indépendance, les restes de 24 combattants anticoloniaux remis par la France au carré des "martyrs", mais attend toujours des excuses de Paris pour solder le passé douloureux de la colonisation.

"Aujourd'hui est un grand jour. Pour moi, c'est le véritable jour de l'indépendance. Il s'agit des premiers Algériens qui se sont sacrifiés pour le pays. Sans eux, nous ne serions pas ici aujourd'hui", a dit à l'AFP Yamina, 83 ans, l'arrière petite-fille de Mokhtar Ben Kouider El Titraoui, l'un des 24 "martyrs".

Conservés depuis des décennies dans un musée parisien, les restes mortuaires -des crânes- de ces Algériens tués au début de l'occupation française au XIXe siècle ont été inhumés lors d'obsèques solennelles au cimetière d'El Alia, le plus grand du pays.

Situé dans la banlieue est d'Alger, il abrite le "carré des martyrs de la Révolution algérienne", où reposent l'émir Abdelkader, héros de la première résistance anti-française et les grandes figures de la guerre d'indépendance (1954-1962).

Après leur arrivée dans un convoi, les 24 cercueils ont été mis en terre dans un carré près des tombes des anciens chefs d'Etat, en présence du président Abdelmadjid Tebboune et de dignitaires, a constaté un correspondant de l'AFP.

Les drapeaux algériens qui les recouvraient ont été remis par M. Tebboune à des "cadets de la nation, des lycéens qui suivent leur cursus dans des écoles militaires, comme un passage de témoin à la jeune génération", selon un responsable.

Sous un soleil chaud, le ministre des Moujahidine (Anciens combattants) a rendu un vibrant hommage au "combat libérateur des premiers résistants à la colonisation française".

- "Amitié, lucidité" -

Après leur transfert vendredi de France en Algérie, les cercueils ont été exposés samedi au Palais de la culture à Alger, où une foule nombreuse s'est déplacée pour un ultime hommage.

Certains pleuraient en se recueillant devant ces morts, dont cheikh Bouziane, le chef de l'insurrection des Zibans, dans l'est algérien, et ses compagnons d'armes. Capturés par les Français, ils avaient été fusillés puis décapités.

Colonisée pendant 132 ans (1830-1962), l'Algérie avait demandé officiellement la remise des crânes -plusieurs dizaines- et d'archives coloniales en janvier 2018.

Leur restitution par la France est un signe fort d'un dégel dans les relations entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale, marquées depuis 1962 par des polémiques récurrentes et des crispations.

"Ce geste s’inscrit dans une démarche d’amitié et de lucidité sur toutes les blessures de notre histoire", a commenté la présidence française.

En décembre 2017 à Alger, le président français Emmanuel Macron s'était engagé à restituer les restes algériens entreposés depuis le XIXe siècle dans les collections du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

La même année, mais avant son élection, il avait qualifié, également à Alger, la colonisation de l'Algérie de "crime contre l'humanité", s'attirant des critiques de responsables français de droite.

- "Demi-excuses" -

La question mémorielle reste au coeur des relations conflictuelles entre la France et l'Algérie, où la perception est que Paris ne fait pas assez pour se repentir de son passé colonial.

Interviewé samedi soir par la chaîne internationale France 24, M. Tebboune a estimé qu'il fallait "affronter le problème de la Mémoire qui hypothèque beaucoup de choses dans les relations entre les deux pays".

Sur d'éventuelles excuses de Paris, M. Tebboune a répondu: "on a déjà reçu des demi-excuses. Il faut faire un autre pas (...) On le souhaite".

"Cela va permettre d'apaiser le climat et le rendre plus serein pour des relations économiques, pour des relations culturelles, pour des relations de voisinage", a-t-il ajouté en rappelant que plus de six millions d'Algériens vivent en France.

Le 23 juin, les députés algériens ont adopté une loi "historique" instaurant une journée de la Mémoire, le 8 mai, en souvenir des massacres de 1945 commis par les forces françaises à Sétif et dans le Constantinois (est).

Alger veut aussi remettre sur la table le dossier des "disparus" pendant la guerre d'indépendance -plus de 2.200 selon Alger- et celui des essais nucléaires français dans le Sahara algérien qui "ont fait et continuent à faire des victimes".