Particulièrement endeuillée par le nouveau coronavirus, l'Espagne a annoncé samedi le retour chez elle des touristes étrangers cet été, nouveau signe d'une volonté de retour à la normale en Europe, ancien épicentre de la pandémie, qui s'est désormais déplacée vers l'Amérique latine.

L'Europe, où la pandémie a tué plus de 171.000 personnes, poursuit samedi son lent retour à la normale, en multipliant les précautions par crainte d'une résurgence.

"Le plus dur est passé", a assuré samedi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, "nous avons surmonté la grande vague de la pandémie" qui a fait plus de 28.000 morts dans le pays.

Madrid et Barcelone - les deux principaux foyers de contagion en Espagne - vont pouvoir entamer à leur tour le déconfinement et les compétitions sportives reprendront à partir de juin, a indiqué le Premier ministre.

Surtout, il a annoncé que les touristes étrangers pourraient revenir en juillet, une annonce cruciale pour la 2e destination touristique au monde, où le secteur pèse 12% du PIB.

Autre pays touristique, l'Italie rouvrira ses frontières le 3 juin et dans l'intervalle rouvre progressivement ses sites historiques ou culturels.

Le célèbre Duomo de Florence, la cathédrale Santa Maria del Fiore, rouvre au public samedi, après, sur la côte Sud le Paestum et ses trois temples grecs, à Rome la basilique Saint-Pierre, la Galerie Borghese ou les musées du Capitole, et avant la réouverture prévue mardi du site antique de Pompéi, près de Naples.

Egalement très dépendante du tourisme, Chypre rouvrira ses aéroports aux vols commerciaux en provenance d'une vingtaine de pays à partir du 9 juin.

A l'inverse, Londres a imposé une quarantaine de 14 jours aux voyageurs arrivant de l'étranger, y compris ceux venant de France, conduisant Paris à menacer d'une "mesure de réciprocité".

En France, cinquième pays du monde en nombre de morts (28.289), les cérémonies religieuses pourront reprendre dès samedi, avec certaines règles: désinfection des mains, masque obligatoire, distanciation et filtrage à l'entrée.

En Finlande, l'assouplissement permet aux travailleurs transfrontaliers estoniens, bloqués depuis deux mois, de rentrer chez eux. L'Islande rouvrira elle lundi discothèques, bars et salles de sport.

- "isolement social obligatoire" -

Pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Amérique du Sud est désormais "un nouvel épicentre" de la pandémie. L'OMS a pointé vendredi du doigt l'augmentation du nombre de cas "dans de nombreux pays sud-américains", particulièrement au Brésil, pays "clairement le plus affecté à ce stade".

Pour la 3e fois en quatre jours, le ministère brésilien de la Santé a annoncé vendredi un bilan quotidien de décès supérieur à 1.000 morts.

Le Brésil a enregistré au total 21.048 décès, ce qui le place en sixième position au niveau mondial. Avec un total de 330.890 contaminations dont 20.803 au cours des 24 dernières heures, il a désormais remplacé la Russie (326.488 cas) en 2e position du bilan du nombre de cas recensés.

Le Pérou, pourtant premier pays d'Amérique latine à avoir décrété des restrictions, peine également à endiguer la progression du virus qui a continué de se propager, notamment dans les marchés alimentaires et les banques restées ouvertes, à la faveur d'un système de santé fragile, d'une économie informelle et d'une pauvreté endémique.

Le président péruvien Martin Vizcarra a prolongé vendredi jusqu'au 30 juin le confinement en vigueur depuis le 16 mars et "l'isolement social obligatoire".

Le pays déplore plus de 3.100 morts et plus de 110.000 cas de contamination depuis le 6 mars.

Avec des chiffres sans doute très sous-évalués, la pandémie a officiellement touché plus de 5,1 millions de personnes dans le monde. Elle a fait au moins 335.538 morts depuis son apparition en décembre en Chine, d'après un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT.

- "réussite stratégique majeure" -

Aux Etats-Unis, pays dénombrant le plus de cas (1,6 million) et le plus de décès au monde (95.921 morts, dont 1.260 lors des dernières 24 heures), les drapeaux ont été mis en berne jusqu'à dimanche pour honorer les victimes.

Malgré ces bilans élevés, les 50 Etats américains ont entamé un déconfinement partiel et progressif.

Une possible bouffée d'air pour certaines entreprises très touchées par la pandémie: plus que centenaire et mondialement connu, le loueur de voitures Hertz a placé vendredi ses activités aux Etats-Unis et au Canada sous le régime américain des faillites.

Certaines restrictions sur les rassemblements restent néanmoins en place, mais Donald Trump, très populaire parmi les chrétiens évangéliques, a plaidé avec vigueur pour la réouverture immédiate des lieux de culte - "églises, synaguoges, mosquées" - dans le pays.

En Indonésie, plus grand pays musulman du monde, les autorités ont interdit les traditionnels déplacements à travers le pays pour l'Aïd el Fitr, qui marque la fin du ramadan, et de nombreux habitants se tournent vers les passeurs et les faux certificats pour rejoindre néanmoins leurs proches.

Berceau de l'épidémie, apparue dans la ville de Wuhan (centre), la Chine a annoncé samedi n'avoir recensé aucune nouvelle contamination pour la première fois depuis janvier, moins de 24 heures après s'être félicité d'"une réussite stratégique majeure" dans sa "réponse au Covid-19" à l'ouverture de la session plénière de l'Assemblée nationale populaire (ANP), grand-messe annuelle du pouvoir communiste.

Le dernier bilan en Chine fait état de près de 83.000 contaminations, dont 4.634 mortelles. Mais Washington accuse les autorités chinoises d'avoir tardé à alerter le monde sur l'épidémie et d'en avoir dissimulé l'ampleur, ce que Pékin dément vigoureusement.

burx-ayv/lpt