Après des centaines de meetings, sept débats télévisés et des abandons en cascade, c'est enfin au tour des électeurs démocrates de s'exprimer lundi avec le coup d'envoi dans l'Iowa de primaires entourées du plus grand suspense pour choisir celui, ou celle, qui affrontera Donald Trump en novembre.

"Le jour est arrivé, Iowa!", a tweeté Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui verra si sa pole position dans les sondages nationaux se transfère dans ce petit Etat rural, où démarre la saison des primaires depuis les années 1970.

Sur les onze candidats encore en course pour l'investiture, quatre ont monopolisé ici la tête des sondages ces derniers mois. Mais les électeurs ont souvent fait mentir les sondages dans le passé.

Le sénateur socialiste Bernie Sanders bénéficie d'une belle avance, suivi par l'ancien vice-président Joe Biden, par le jeune ex-maire Pete Buttigieg et par la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. La sénatrice modérée Amy Klobuchar, 59 ans, a récemment grimpé dans les intentions de vote.

Le vote lundi soir ne se fera pas par bulletin mais lors d'assemblées d'électeurs, appelées "caucus", qui se tiendront à partir de 19H00 (01H00 GMT mardi). Dans environ 1.700 salles à travers l'Iowa, souvent dans un certain tumulte, les électeurs se placeront physiquement sous la bannière du candidat de leur choix, et l'on comptera chaque groupe.

Complication qui rend les pronostics difficiles: les partisans de candidats qui n'obtiennent pas 15% au premier tour pourront rejoindre un autre candidat, ce qui génère toutes sortes de spéculations en coulisses...

Depuis des mois, candidats comme électeurs appellent avant tout à "battre Trump" le 3 novembre.

Le milliardaire est d'autant plus présent dans cette primaire que se profile son acquittement à Washington, lors du vote final de son procès en destitution mercredi au Sénat.

Et qu'il n'hésite pas à commenter, souvent moqueur, l'état de la course entre ses rivaux potentiels.

"J'ai des petits surnoms pour chacun d'entre eux", a ironisé Donald Trump dimanche sur la chaîne Fox News. Sanders? "Un communiste". Biden? "Joe l'endormi". Quant à Warren, elle ne "sait pas dire la vérité".

- "Pas radical" -

"Depuis un an, chacun d'entre nous tente de prouver qu'il est le plus apte à battre Donald Trump", a dit Pete Buttigieg sur CNN lundi matin. "Cela nous oblige à démontrer qu'on est capable de mobiliser les gens, d'obtenir le soutien des électeurs. Ce processus commence ici dans l'Iowa".

Bernie Sanders avait perdu de peu il y a quatre ans ici face à Hillary Clinton et espère cette fois que l'Iowa lui servira de tremplin. Il s'appuie pour cela sur les minorités et les jeunes, la génération "la plus progressiste de l'histoire de ce pays", proclame-t-il.

"Sortez et frappez aux portes", a-t-il exhorté, puisque la mobilisation sera clé pour faire la différence face à Joe Biden.

Ses partisans réfutent l'idée que son radicalisme soit un obstacle à la victoire en novembre.

Son programme pour lutter contre le changement climatique, la "cupidité" des grandes entreprises ou augmenter le salaire minimum? "Ce n'est pas radical, ça arrive juste à temps", a lancé sous des cris enthousiastes, une ex-élue devant ses partisans à Iowa City dimanche.

Que les candidats soient âgés, comme lui et Joe Biden (77 ans) ou nouveaux venus, comme Pete Buttigieg, 38 ans, leur message adressé à la base démocrate est qu'ils sont chacun le plus à même de priver le républicain d'un second mandat.

Joe Biden propose de tourner la page Trump par la réconciliation nationale. "Je vous le promets, si vous me soutenez, nous mettrons fin au règne empli de haine et porteur de division de Trump", a-t-il lancé à quelque 1.100 personnes dimanche soir à Des Moines, la capitale.

Mais Pete Buttigieg rappelle que seuls des démocrates jeunes ont remporté la Maison Blanche depuis un demi-siècle, avec Kennedy, Clinton et Obama. Son message est qu'il existe une troisième voie entre le statu quo et la révolution (allusion à Bernie Sanders).

Comme lui, le candidat Andrew Yang, un entrepreneur qui a surgi de nulle part dans cette campagne, courtise explicitement les électeurs républicains et notamment ceux qui ont voté Donald Trump en 2016.

- Convaincre les indécis -

Dans cet Etat, l'essentiel est de faire mieux qu'attendu car l'élan créé par une surprise peut rapporter gros, dès la primaire du New Hampshire huit jours plus tard.

Près de la moitié des électeurs se disaient encore indécis la semaine dernière. Des vétérans du parti s'attendent eux à une mobilisation qui pourrait dépasser le record enregistré en 2008, lorsque Barack Obama avait gagné dans l'Iowa.

Venu écouter Amy Klobuchar dimanche soir en plein Super Bowl, la finale du championnat de football américain, Kim Robinson, 67 ans, fait part de ses hésitations. Il vient de décider qu'il ne soutiendrait finalement pas Joe Biden, lui préférant Pete Buttigieg. "Mais je pourrais changer pour Amy Klobuchar", ajoute-t-il en souriant.

"La seule question que je me pose, c'est: qui va gagner" contre Donald Trump?