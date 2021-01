La "sidération", la "peur", la "barbarie": L'OM a réagi avec des mots très forts aux graves incidents qui ont eu lieu samedi à l'intérieur de son centre d'entraînement, pris d'assaut par près de 300 supporters, et qui ont entraîné le report du match initialement prévu à 21h face à Rennes.

"C'est la sidération pour nous tous, salariés, staff, joueurs. On ne s'attendait pas à voir toute cette horde sauvage arriver et tout détruire. Je crois qu'on a aussi évité le pire. Ce que j'ai vu fait peur, très peur. Un drame aurait pu se produire", a déclaré dans la soirée le président du club marseillais Jacques-Henri Eyraud, interrogé sur Canal +.

Quelques minutes plus tôt, son club avait publié un communiqué dans lequel il dénonçait une "inacceptable attaque" et "un déchaînement de violence injustifiable", tout en annonçant plusieurs dépôts de plaintes à venir.

"Des vols ont été perpétrés et des véhicules ont été endommagés (...) Les dégradations à l’intérieur des bâtiments s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros", a expliqué le club.

Les faits ont eu lieu en début d'après-midi. Arrivés en cortège derrière une immense banderole sur laquelle on pouvait lire "Cassez Vous" et portant des drapeaux "Dirigeants Dehors", quelque 300 supporters de l'OM se sont massés devant les grilles du centre d'entraînement de La Commanderie, installé au milieu d'une traverse tortueuse et étroite du 12e arrondissement, dans l'est de Marseille.

Ils ont immédiatement allumé pétards, feux d'artifice et fumigènes et en ont lancé un grand nombre au-delà des murs d'enceinte. En passant par le côté droit du site, par des champs appartenant à une communauté religieuse, certains sont ensuite entrés dans l'enceinte du centre "y compris dans le bâtiment du groupe professionnel", selon l'OM.

- Cyprès calcinés -

Là, ils auraient selon plusieurs médias lancé des pierres vers le bus des joueurs. Certains de ces derniers auraient assisté aux incidents et, selon Le Parisien et L'Equipe, le défenseur Alvaro Gonzalez aurait même été touché par un projectile.

"Merci à tous pour les messages, je veux vous faire comprendre que je vais bien. Un gros câlin à tous", a ensuite écrit l'Espagnol sur son compte Twitter.

Selon la préfecture de police, interrogée par l'AFP, l'intervention de policiers envoyés en renfort a ensuite permis de "mettre fin aux dégradations". La police a annoncé 25 interpellations parmi les supporters, ainsi que des blessures légères pour sept policiers et des dégradations sur trois véhicules des forces de l'ordre.

Le calme est revenu en milieu d'après-midi et seuls d'innombrables débris de pétards, quelques graffitis contre la direction du club et trois cyprès calcinés devant la grille d'entrée témoignaient de l'intensité du coup de force des supporters olympiens.

La gravité des faits a tout de même poussé l'OM à demander le report du match prévu à 21h contre Rennes. La demande a été acceptée par la LFP, qui a simplement annoncé que la partie se jouerait "à une date ultérieure".

"Ce n'était pas envisageable de maintenir un match dans ces conditions, ni d'ailleurs de le reporter à dimanche", a expliqué sur Canal+ Arnaud Rouger, directeur général de la LFP. Celui-ci a également assuré que l'OM ne risquait pas de sanctions sportives.

- Eyraud visé -

Jacques-Henri Eyraud a lui déclaré que le club travaillait déjà avec les autorités à "identifier les meneurs" parmi ceux qu'il a qualifiés de "casseurs", de "délinquants" et de "gens qui ne respectent rien".

Le président de l'OM sait aussi qu'il est la principale cible de la colère des supporters, qui monte depuis des semaines et qui s'était déjà manifestée dans la matinée avec un déploiement massif de banderoles contestataires partout en ville.

"Les Parisiens, cassez-vous", "Les Olympiens vous haïssent" ou "Direction, c'est la fin", pouvait-on notamment lire sur ces banderoles installées sur des ponts autoroutiers, des rond-points ou jusque sur la Corniche surplombant la Méditerranée.

Plusieurs de ces messages visaient directement +JHE+, très impopulaire parmi les supporters de l'OM, particulièrement remontés contre lui après qu'il a récemment évoqué le "danger" d'avoir trop de Marseillais ou de supporters de l'OM au sein du club. "JHE, Marseille te vomit", pouvait-on ainsi lire sur une banderole déployée rond-point du Prado, à quelques mètres du stade Vélodrome.

Samedi, l'intensité de la colère est donc montée de plusieurs crans. Et la semaine à venir s'annonce agitée. Car le prochain match programmé au Vélodrome, le dimanche 7 février, est le choc face à l'ennemi juré, le Paris SG.