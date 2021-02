Le Paris SG, battu à domicile par Monaco (2-0) après sa performance majuscule à Barcelone, a perdu de précieux points dans la course au sacre, laissant Lille, solide vainqueur à Lorient (4-1), prendre de l'avance en tête après la 26e journée.

Toutes les soirées ne sont pas aussi belles que celle de mardi au Camp Nou. Etincelant sans Neymar ni Angel Di Maria en 8e aller de Ligue des champions (4-1), le PSG est retombé sur terre dimanche toujours sans ces deux joyaux offensifs.

Kylian Mbappé, triple buteur mardi, a été muselé par la défense de son ancien club, très bien en place après l'ouverture du score du jeune Sofiane Diop. Et Guillermo Maripan a été présent pour doubler la mise en seconde période, profitant d'une erreur d'Ander Herrera...

C'est un sans faute pour l'ASM, vainqueur 8 fois sur 9 en 2021 en Championnat: les partenaires de Wissam Ben Yedder, 4es avec 52 points, reviennent à deux longueurs de leurs adversaires du soir et peuvent rêver de tout.

Pour les hommes de Mauricio Pochettino, cette 6e défaite de la saison pèse assez lourd, d'autant que Paris avait déjà perdu chez lui contre Lyon et Marseille cette saison...

Le PSG n'est que 3e, à un point de Lyon vainqueur 3-2 à Brest vendredi, et surtout à quatre longueurs de Lille, impressionnant leader du Championnat de France qui viendra au Parc des Princes début avril pour un sommet déjà coché sur tous les agendas.

Après deux rencontres décevantes, dont une défaite sans relief en Ligue Europa jeudi contre l'Ajax d'Amsterdam (2-1), Lille a en effet solidement réagi dimanche, réalisant selon son entraîneur Christophe Galtier son "match le mieux maîtrisé de la saison".

Le coup franc somptueux marqué par Jonathan Ikoné, par exemple, est venu symboliser une performance très aboutie.

De quoi continuer de rêver à un sacre inattendu ? Le programme est corsé pour le Losc d'ici début mai, avec l'OM, Monaco, Paris et Lyon à défier... En attendant, le suspense est maintenu, avec quatre équipes en six points en tête !

- Rennes "dans un cycle négatif" -

Dans la lutte pour les places d'honneur derrière, Montpellier a pris le meilleur sur Rennes (2-1), grâce à un doublé de Stephy Mavididi, remplaçant de luxe du blessé Andy Delort.

Les hommes de Michel Der Zakarian comptent 38 points, soit autant que leurs adversaires de l'après-midi, en pleine crise de confiance.

"On est dans un cycle négatif. Nous devons garder la solidarité et nous réfugier dans le travail. Le vestiaire est déçu mais pas résigné", a réagi l'entraîneur breton Julien Stéphan.

Trente-huit points, c'est le total de quatre équipes, situées de la 6e à la 9e place de la Ligue 1. Outre Montpellier et Rennes, Marseille en fait partie, après son triste match nul (1-1) à Nantes samedi.

- Lens postule, Dijon presque condamné -

C'est aussi le nombre d'unités de Metz, qui continue de surprendre au fil des journées. Les hommes de Frédéric Antonetti se sont replacés au 6e rang après une victoire au forceps sur la pelouse de Nice (2-1), enfonçant le Gym à une inquiétante 16e place, avec cinq défaites lors des six derniers matches de L1 et six points d'avance seulement sur le barragiste, Lorient.

Juste devant les étonnants Messins, le promu Lens est resté sur son rythme effréné, avec une invincibilité qui tient désormais depuis presque un mois en Championnat. Les Lensois ont battu la lanterne rouge Dijon 2-1 et cumulent 40 points au 5e rang.

Pour le DFCO, dernier avec 15 points au compteur, la mission maintien semble de plus en plus impossible. D'autant que Nîmes, 19e avec un match en retard, s'est imposé contre Bordeaux (2-0).

Dans la course au maintien, Strasbourg (15e) a lui engrangé un point supplémentaire contre Angers (0-0).