De Spoutnik à Philae, en passant par le premier vol orbital de Iouri Gagarine il y a 60 ans, voici dix grandes dates de la conquête de l'espace.

- 1957: Spoutnik -

Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique lance le premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik-1.

La petite sphère d'aluminium met 98 minutes pour faire le tour de la Terre et envoyer le premier message reçu de l'espace, un simple "bip bip".

Le 3 novembre, Spoutnik-2 emporte dans l'espace le premier être vivant, la chienne Laïka, pour un voyage sans retour.

- 1961: Gagarine en orbite -

Le 12 avril 1961, le Soviétique Iouri Gagarine, à bord de Vostok-1, est le premier homme dans l'espace. Il tourne une fois autour de la Terre lors d'un vol de 1h48.

Vingt-trois jours plus tard, l'Américain Alan Shepard effectue un "saut de puce" de 15 minutes dans l'espace -- et non une orbite.

Le 16 juin 1963, la Soviétique Valentina Terechkova est la première femme à se rendre dans l'espace.

La Chine deviendra en 2003 le troisième pays à envoyer un homme dans l'espace par ses propres moyens, le taïkonaute Yang Liwei dans son vaisseau Shenzhou V.

- 1969: Armstrong sur la Lune -

Le 21 juillet 1969 (le 20 juillet heure de Houston), l'Américain Neil Armstrong foule pour la première fois le sol lunaire, lors de la mission Apollo 11. Il est suivi sur la Lune par Edwin "Buzz" Aldrin.

Entre 1969 et 1972, dix autres astronautes, tous Américains, marcheront sur la Lune.

- 1971: station spatiale -

Le 19 avril 1971, les Soviétiques lancent Saliout 1, la première station spatiale orbitale.

La construction de l'actuelle Station spatiale internationale (ISS) débutera en 1998. Plus grande structure jamais réalisée par l'homme dans l'espace, elle fait chaque jour 16 fois le tour de la Terre.

L'ISS, à laquelle participent 16 pays, a succédé à la station orbitale russe Mir, volontairement détruite en 2001 après 15 ans d'activité.

- 1976: une sonde sur Mars -

Le 20 juillet 1976, la sonde américaine Viking-1 est le premier vaisseau à transmettre une prise de vue depuis le sol de Mars.

Plusieurs rovers américains ont exploré la planète rouge. Après Curiosity, qui a atterri en 2012 et est encore en activité, Perseverance a été le cinquième rover américain à réussir le voyage, le 18 février 2021.

Au total, une quarantaine de missions ont été lancées vers Mars par diverses nations, et plus de la moitié ont échoué.

- 1981: navette spatiale -

Le 12 avril 1981, la navette américaine Columbia, premier véhicule spatial réutilisable, est mise en service.

Cinq navettes américaines (Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour) se sont succédées jusqu'à l'arrêt du programme en 2011. Jusqu'en 2020 et la reprise des vols avec la société privée SpaceX, les Etats-Unis dépendront de la Russie pour acheminer des astronautes vers l'ISS.

Deux navettes ont été détruites en vol, provoquant la mort de 14 astronautes: Challenger en 1986 et Columbia en 2003.

- 1990: Hubble -

Le 25 avril 1990, le premier télescope spatial est mis en orbite à 547 km de la Terre. D'une longueur de 13 mètres, Hubble a révolutionné l'astronomie et bouleversé notre vision de l'Univers, en accumulant les images du système solaire, de la Voie lactée et de galaxies très lointaines.

- 2001: touriste de l'espace -

Le 28 avril 2001, Dennis Tito, un homme d'affaires américain de 60 ans, devient le premier "touriste" de l'espace. Il a payé 20 millions de dollars à la Russie pour séjourner huit jours à bord de l'ISS.

Au total, sept candidats profiteront des vols russes vers la Station spatiale internationale jusqu'en 2009.

La société américaine SpaceX envisage le lancement de sa première mission de tourisme spatial pour fin 2021.

- 2008: SpaceX -

Le 28 septembre 2008, la fusée Falcon 1 de SpaceX devient le premier lanceur développé par une société privé à atteindre l'orbite terrestre.

En mai 2012, l'entreprise californienne est la première à envoyer un vaisseau de ravitaillement - sa capsule non habitée Dragon - vers l'ISS, pour le compte de la Nasa. Depuis, SpaceX a conquis le marché du lancement de satellites, avec sa fusée Falcon 9.

Après ses premiers vols habités de 2020 vers l'ISS, SpaceX a prévu deux autres lancements pour la Nasa en 2021, dont un qui décollera le 22 avril de Floride avec à son bord le spationaute français Thomas Pesquet, les Américains Megan Mc Arthur et Shane Kimbrough, et le Japonais Akihiko Hoshide.

- 2014: Philae -

Le 12 novembre 2014, l'Agence spatiale européenne (ESA) parvient à poser Philae, un petit robot, sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko, à plus de 500 millions de km de la Terre.

Lancé en 1977, Voyager-1 est l'engin réalisé par l'homme le plus éloigné de nous. La sonde américaine est entrée en 2012 dans l'espace interstellaire.