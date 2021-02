Les dirigeants du Conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis mardi pour débattre des implications du changement climatique sur la paix internationale, une majorité de pays s'accordant pour dire leur volonté de traiter ces deux sujets comme intimement liés, mais rencontrant l'opposition frontale de la Russie.

"Le changement climatique est une menace pour notre sécurité collective", a martelé le Premier ministre britannique Boris Johnson, à l'origine de cette réunion, son pays présidant en février le Conseil de sécurité.

"Je sais que certains pensent qu'il ne s'agit que de lubies vertes de quelques mangeurs de tofu qui aiment étreindre les arbres", a-t-il dit, provocateur, en pointant les approches divergentes sur la question des 15 membres de cette instance. "Je ne pourrais pas être en plus profond désaccord."

"Quand allons-nous faire quelque chose si nous n'agissons pas maintenant? (...) Lorsque des masses de gens fuyant la sécheresse, des feux ou des conflits pour accéder à des ressources, arriveront à nos frontières?", a-t-il demandé.

Il a, peu après son discours, dû quitter la séance, à laquelle participaient des dirigeants de l'Inde et du Mexique, entrés au Conseil de sécurité en janvier et progressistes sur le sujet, du Kenya et du Niger, en première ligne, mais aussi de la Tunisie, la Norvège ou encore l'Irlande.

- "Distraction" -

Le chef de l'ONU Antonio Guterres s'est efforcé, dans son intervention, de rendre tangibles les problématiques soulevées: "En Afghanistan, par exemple, où 40% des travailleurs sont liés à l'agriculture, des moissons réduites précipitent les gens dans la pauvreté et l'insécurité alimentaire, les rendant susceptibles d'être recrutés par des groupes armés", a-t-il expliqué.

Mais la Russie a, au contraire, remis en cause l'idée que les problématiques environnementales soient à la "racine" des conflits. Soutenir cela, est "une diversion" éloignant des "véritables causes", a estimé Vassily Nebenzia, ambassadeur russe à l'ONU.

"Imposer une telle connexion de façon systématique serait même dangereux", a-t-il jugé.

La Russie "partage l'idée qu'il faille produire une réponse rapide au changement climatique, mais cela doit être fait dans le cadre de mécanismes où il est traité par des professionnels", a-t-il ajouté, défendant une approche différenciée par régions, plutôt que "globale".

La Chine, plus nuancée, a déclaré par la voix de Xie Zhenhua, son envoyé spécial pour le climat, que le "développement durable était la clé pour résoudre tous les problèmes et éliminer la cause des conflits".

Mais "la coopération internationale sur le climat doit être traitée dans le cadre de la Convention internationale de l'ONU sur le climat, comme voie principale", a-t-il ajouté.

- "Lien indéniable" -

La France était, elle, directement représentée par Emmanuel Macron: "Le lien entre climat et sécurité, s'il est complexe, est indéniable", a-t-il déclaré.

"Sur les vingt pays les plus touchés par les conflits dans le monde, douze font également partie des pays les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques", a-t-il relevé.

Il a plaidé pour la nomination d'"un ou une envoyée spéciale pour la sécurité climatique", tout comme l'Allemagne.

L'an dernier, Berlin avait élaboré un projet de résolution prévoyant de créer un poste d'émissaire de l'ONU, mais sous la menace d'un veto des Etats-Unis, de la Russie, voire de la Chine, ce texte n'avait pas été mis au vote.

"Il est temps de remettre un texte fort sur la table et de l'adopter", a estimé mardi le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas.

La prise de fonctions de l'administration américaine de Joe Biden, aux vues radicalement opposées à celles défendues par Donald Trump, devrait en effet changer la dynamique, selon des diplomates.

Cette session se tient quelques jours après le retour formel des Etats-Unis, sous l'impulsion du démocrate, dans l'accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement de la planète.

"La crise climatique est indiscutablement un sujet pour le Conseil de sécurité", a estimé John Kerry, envoyé américain pour le changement climatique. "Aucun pays ne peut régler cette crise seul, c'est exactement pour ce genre de problème que les Nations unies ont été créés", a-t-il argué.