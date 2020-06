La légende des All Blacks Dan Carter, ancien meilleur joueur du monde de rugby, a annoncé jeudi s'être engagé auprès des Auckland Blues pour disputer le Super Rugby Aotearoa, un championnat réunissant des franchises de Nouvelle-Zélande.

"Pour moi, c'est une chance de servir de mentor aux jeunes joueurs et de servir le rugby néo-zélandais", a commenté l'ancien ouvreur des All Blacks, âgé de 38 ans.

Dan Carter, deux fois vainqueur de la Coupe du monde (2011, 2015) et élu trois fois meilleur joueur du monde (2005, 2012 et 2015), avait quitté en avril son équipe japonaise des Kobelco Steelers, alors que le Championnat du Japon avait été annulé à cause de la pandémie de coronavirus. Il n'avait pas précisé s'il comptait ou non poursuivre sa carrière.

Il n'a plus joué en Nouvelle-Zélande depuis sa retraite comme international en 2015. Ancien joueur des Canterbury Crusaders, au sein desquels il a évolué pendant 13 ans, il détient trois titres du Super Rugby et détient toujours le record du nombre de points marqués dans cette compétition avec un total de 1.708.

Selon Radio New Zealand, l'entraîneur des Auckland Blues, Leon MacDonald, avait adressé récemment un message à ses joueurs pour les prévenir de l'arrivée de Carter pour pallier la blessure de Stephen Perofeta.

"Son but est de redonner à la Fédération de rugby de Nouvelle-Zélande ce qu'elle lui a donné en partageant son expérience et ses connaissances du jeu avec nous", avait expliqué le coach dans ce message.

Les Auckland Blues, anciennement considérés comme un vivier des meilleurs rugbymen néo-zélandais, se classent bon derniers du Super Rugby depuis 2014. Ils comptent déjà dans leur effectif l'ouvreur des All Blacks Beauden Barrett, ce qui signifie que Carter pourrait être N.2 dans la rotation au poste.

Dan Carter, auteur de 1.598 points, record au niveau mondial, en 112 sélections avec les All Blacks, a remporté le Top League japonaise en décembre 2018 avec Kobe.

Il avait voulu terminer la saison 2018-19 du Top 14 français avec le Racing 92, mais, en raison d'un problème aux cervicales, la Ligue nationale française de rugby le lui avait interdit.