La réalisatrice Tonie Marshall, seule femme à avoir remporté le César de la meilleure réalisation pour "Vénus beauté (institut)" en 2000, est décédée jeudi à l'âge de 68 ans, a annoncé son agente Elisabeth Tanner à l'AFP.

Tonie Marshall est décédée "ce matin des suites d'une longue maladie", a précisé Elisabeth Tanner.

Fille de l'actrice française Micheline Presle et de l'acteur, réalisateur et producteur américain William Marshall, Tonie Marshall avait débuté au cinéma comme actrice en 1972 dans "L'Evénement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune" de Jacques Demy.

Elle était passée à la réalisation en 1990 avec "Pentimento", avant une dizaine de longs métrages, dont "Vénus beauté (institut)" avec Nathalie Baye et Audrey Tautou, son film le plus connu, qui lui vaudra plusieurs César dont celui de la meilleure réalisation et celui du meilleur film.

Viendront ensuite "Au plus près du paradis" avec Catherine Deneuve et William Hurt, "France Boutique" avec Karin Viard et François Cluzet ou "Numéro une" avec Emmanuelle Devos en 2017, son dernier film, sur la bataille d'une ingénieure pour prendre la tête d'une entreprise du CAC 40.

"Tonie a lutté et Tonie vient de partir. Dans la vie, comme dans ses films, elle nous a ému, souvent, fait sourire joliment, elle nous a séduit toujours. Tonie était forte et attentive, engagée et délicate", a réagi sur Twitter le président du Festival de Cannes Pierre Lescure.

Pour son prédécesseur à la tête du Festival, Gilles Jacob, "elle était vive, rieuse, chaleureuse, folle de cinéma et de la vie. Une belle et bonne personne".

"Tonie je pense à toi, à tes proches, à ta mère. Aujourd'hui la vie est dégueulasse. Je te pleure", a tweeté le réalisateur Jean-Paul Salomé.

Engagée, membre du collectif 50/50 en faveur de l'égalité entre hommes et femmes dans le cinéma, la réalisatrice franco-américaine avait été à l'initiative du port du ruban blanc lors de la cérémonie des César en 2018 pour lutter contre les violences faites aux femmes, en association avec la Fondation des femmes.

"Nous sommes très tristes d'apprendre le décès de Tonie Marshall, une de nos premières ambassadrices qui s'était engagée avec force à nos côtés pour #MaintenantOnAgit. Nous perdons une grande dame aujourd'hui", a réagi la Fondation des femmes.

La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa, a fait part également de sa "tristesse à l'annonce du décès de Tonie Marshall talentueuse, généreuse", dont le "dernier film +Numéro Une+ racontait la solidarité féminine à la tête des entreprises".

Pour la maire de Paris et candidate à sa succession Anne Hidalgo, "Tonie Marshall nous quitte en nous léguant un féminisme intime, caustique, et plus que jamais d'actualité".

"Triste d'apprendre la disparition de la réalisatrice Tonie Marshall, qui savait si bien peindre la vie des femmes de +Beauté Institut+ à + Numero Une+", a indiqué de son côté la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse.