Selfies, drapeaux chinois et sécurité aux aguets : les habitants de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, profitaient de leur dimanche pour immortaliser le consulat américain avant sa fermeture, ordonnée par Pékin en représailles à une mesure identique des Etats-Unis.

Très symboliquement, un employé tentait dimanche soir de retirer la plaque du consulat américain, tandis que la bannière étoilée des Etats-Unis flottait toujours sur la mission diplomatique de Chengdu, une métropole de 16,5 millions d'habitants.

Plus tôt, un car aux vitres teintées a été vu quitter l'enceinte diplomatique, sous les huées d'une partie du public, sans qu'on sache dans l'immédiat qui était à l'intérieur du véhicule et quelle était sa destination. Et dès samedi, l'insigne américain a été retiré de la mission diplomatique.

Les tensions dans les relations sino-américaines, déjà alimentées notamment par la guerre commerciale et les accusations mutuelles sur l'origine du Covid-19, sont montées d'un cran mardi quand le gouvernement de Donald Trump a donné 72h pour fermer le consulat de Chine à Houston au Texas, sur fond d'accusations d'espionnage dignes de la Guerre froide.

La Chine a pris vendredi une mesure similaire contre la mission diplomatique américaine de Chengdu. Pékin n'a toutefois pas précisé dans quel délai le consulat devait fermer.

Dimanche sous un ciel bleu et une chaleur étouffante avec une température de 34 degrés, un flot ininterrompu de curieux se pressait devant le consulat pour s'y faire photographier ou se prendre en selfie, tandis que des parents se promenaient avec leurs enfants. Les abords du bâtiment étaient entourés par un important dispositif policier, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une certaine tension était palpable au sein des forces de sécurité, qui ne toléraient aucun geste provocateur ou signe de joie trop manifeste face au départ des Américains. Un jeune homme qui hurlait "Je suis Chinois ! Vive la Chine !" a ainsi été évacué des lieux par deux policiers.

De son côté, une passante qui s'apprêtait à entamer un chant nationaliste a été rapidement priée de se taire, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Des journalistes de l'AFP ont par ailleurs vu une banderole être confisquée par la sécurité. Mais un riverain a toutefois pu déployer sur son balcon un imposant drapeau chinois et crier le nom de son pays.

Certains reporters étrangers ont de leur côté essuyé des noms d'oiseaux.

- "Réponse légitime" -

Outre leur ambassade à Pékin, les Etats-Unis comptent cinq consulats en Chine continentale (Canton, Shanghai, Shenyang, Chengdu, Wuhan) ainsi qu'un à Hong Kong.

La mission de Chengdu, inaugurée en 1985, couvre tout le sud-ouest de la Chine, notamment la région autonome du Tibet.

La décision de la fermer constitue "une réponse légitime et nécessaire aux mesures déraisonnables des Etats-Unis", s'est expliquée la diplomatie chinoise vendredi.

La réaction de la Chine semble relativement mesurée : des nationalistes chinois avaient appelé sur les réseaux sociaux le régime communiste à fermer le consulat des Etats-Unis à Hong Kong, ce qui aurait certainement alimenté l'escalade.

Ce territoire autonome chinois a été secoué l'an dernier par d'importantes manifestations contre le pouvoir central. Et Pékin a plusieurs fois dit soupçonner les Etats-Unis d'avoir été derrière ces manifestations.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a assuré jeudi que le consulat de Chine à Houston était une "plaque tournante de l'espionnage et du vol de propriété intellectuelle".

Cette métropole, la quatrième la plus grande des Etats-Unis, est notamment un grand pôle mondial de recherche biologique et médicale.

Washington a expliqué que cette fermeture n'était cependant pas une réponse à un dossier spécifique.

En 2013, la Chine avait demandé des explications aux Etats-Unis après la parution dans la presse d'une carte, divulguée par le lanceur d'alerte Edward Snowden, montrant des sites d'espionnage américain dans le monde. Le consulat de Chengdu y figurait.