Meghan Markle est enceinte de son deuxième enfant avec le prince Harry, a annoncé dimanche soir, jour de la Saint-Valentin, le porte-parole du couple aux médias britanniques.

"Nous pouvons confirmer qu'Archie" le premier fils du Duc et de la Duchesse de Sussex, né en mai 2019, "va être grand frère", a déclaré le porte-parole du couple, qui s'est mis en retrait de la couronne britannique.

"Le Duc et la Duchesse de Sussex sont fous de joie d'attendre leur deuxième enfant", a-t-il ajouté.

La Reine Elizabeth II et son époux le prince Philip, dont Harry est le petit-fils, son père le prince Charles et "toute la famille" royale sont "ravis et leur adressent leur meilleurs voeux de bonheur", selon un porte-parole de Buckingham palace.

Le photographe Misan Harriman, présenté comme un ami de longue date du couple par les médias britanniques, a tweeté une photo en noir et blanc les montrant tout sourire assis au pied d'un arbre, Meghan posant sa main sur son ventre rond.

"Meg, j'étais là à ton mariage pour être témoin de cette histoire d'amour qui commençait, et mon amie, je suis honorée de la voir grandir. Félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle !", a-t-il tweeté.

En novembre, Meghan Markle avait révélé dans une tribune publiée dans le New York Times avoir fait une fausse couche en juillet.

Faire une fausse couche provoque "une immense peine", écrivait-elle. C'est quelque chose qui reste "tabou, couvert d'un sentiment de honte injustifié, perpétuant un cycle de deuil solitaire". La démarche de partager son expérience avait été saluée par des associations.

- Accent américain -

L'heureuse nouvelle intervient quelques jours après que Meghan Markle, 39 ans, a gagné son procès contre le tabloïd britannique Daily Mail au sujet de la publication d'une lettre qu'elle avait adressée à son père, avec qui elle est brouillée.

Le prince Harry, 36 ans, sixième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale, effective depuis avril 2020.

L'ex-actrice américaine et le fils de Diana, morte pourchassée par des paparazzis en 1997 à Paris se sont depuis installés en Californie. Harry et Meghan avaient aussi invoqué leur désir d'indépendance financière. Ils ont tous deux conclu plusieurs contrats avec des plateformes de contenus, parmi lesquelles le géant américain Netflix.

Des critiques leur ont reproché de chercher à tirer profit de leur appartenance à la famille royale et de leur célébrité tout en refusant d'en assumer les aspects protocolaires.

Le couple a lui mis en avant sa volonté d'œuvrer pour des causes humanitaires via leur nouvelle fondation, Archwell, nom inspiré de celui de leur fils.

Ils ont aussi lancé un podcast, dans lequel Archie, septième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, s'est adressé pour la première fois au public, révélant au grand dam des médias britanniques que l'enfant a un accent américain.

Déjà il y a quelques jours, la famille royale britannique s'est agrandie avec la naissance du fils de la princesse Eugénie, petite-fille de la reine Elizabeth II.

L'enfant, dont le nom n'a pas été dévoilé, se situe à la 11e place dans l'ordre de succession de la reine. Il s'agit du neuvième arrière-petit-enfant de la souveraine.