Le Premier ministre conservateur Boïko Borissov décrochera-t-il un quatrième mandat? Les Bulgares ont voté dimanche pour des législatives marquées par une abstention due au Covid-19, mais portant aussi les espoirs des protestations de l'été dernier contre la corruption.

"J'ai toujours pris en compte ce que le peuple décide", a déclaré M. Borissov, 61 ans, après avoir voté.

"L'immense soutien que nous avons reçu de nos homologues d'Europe montre l'importance d'un gouvernement européen et stable en Bulgarie", a-t-il souligné dans une déclaration transmise sur Facebook.

Les instituts de sondage donnent favori le parti Gerb du Premier ministre controversé, le créditant de 28 à 29% d'intentions de vote, soit environ 75 sièges au Parlement constitué de 240 élus.

"C'est l'absence d'autres options en raison d'une opposition morcelée et peu convaincante qui explique l'hégémonie politique de Gerb", depuis 2009, analyse à l'AFP le politologue Antony Todorov.

Refusant tout contact avec les médias depuis les manifestations, M. Borissov a mené sa campagne sur Facebook où il retransmettait au quotidien ses visites, au volant de son 4x4, aux quatre coins du pays, à la rencontre d'ouvriers et d'employeurs.

- Contexte anxiogène -

Trois heures avant la clôture du scrutin, à 17H00 locales (14H00 GMT) le taux de participation, 39,99%, était inférieur à celui des législatives de 2017 qui était de 42,74% à la même heure, selon la commission électorale.

Ce sont les socialistes, attendus en seconde position (20-22%), qui devraient pâtir des réticences de leur électorat âgé à venir voter.

Le contexte anxiogène en pleine troisième vague de Covid-19, avec des hôpitaux pleins à craquer et un nombre important de personnes placées en quarantaine, devrait avoir un effet dissuasif.

Des bureaux de vote ont cependant été installés dans les hôpitaux et des urnes mobiles étaient apportées à des familles en quarantaine.

"Je souhaite que des personnes plus jeunes entrent au gouvernement pour provoquer un changement", a déclaré Stela Gueorguieva, 78 ans, placée en quarantaine, qui profitait d'une urne mobile devant sa maison dans la banlieue de Sofia.

Le président Roumen Radev qui avait soutenu les protestations antigouvernementales de l'été a appelé dimanche à la mobilisation des électeurs.

"J'ai voté contre la destruction de l'Etat de droit, contre l'arbitraire et la corruption (...) Ces élections constituent un pas vers le retour à la normalité", a-t-il déclaré à la presse.

Une série de scandales l'été dernier a fait descendre dans la rue des milliers de Bulgares de la classe moyenne et beaucoup de jeunes, réclamant la démission du gouvernement qu'ils accusaient de liens avec l'oligarchie.

Le Premier ministre a joué la montre, refusant d'organiser des élections anticipées, et a profité de la déliquescence du mouvement sous l'effet de l'hiver et de la pandémie de Covid-19.

- Exiger de la responsabilité -

En combinaison de travail, Krassimir Slavtchev, 43 ans, fait la queue sous la pluie devant un bureau de vote à Sofia. "Voter et exiger de la responsabilité: c'est ce qu'il faut faire pour ne plus entendre que la Bulgarie est la plus pauvre d'Europe", assurait-il.

Les regards seront surtout tournés vers le vote protestataire, partagé entre trois nouvelles formations.

C'est un animateur de télévision, Slavi Trifonov, connu pour ses critiques virulentes du gouvernement, qui semble tirer son épingle du jeu (13%), même s'il n'a pas participé aux manifestations.

Parmi ceux qui avaient défilé, "Bulgarie démocratique" de la droite citadine, soutenu par les Bulgares de l'étranger, et "Debout! Mafia dehors" (gauche), proche du président Radev, sont en passe d'entrer au Parlement (6% chacun).

"J'attends un parlement plus légitime pour lancer un débat sur le changement", a déclaré Hristo Ivanov, dirigeant de Bulgarie démocratique.

Il faudra compter enfin avec le parti de la minorité turque MDL, habituel faiseur de rois (12%), et les nationalistes du VMRO, qui participaient au gouvernement sortant mais sont en perte de vitesse.

Les premières estimations des sondages sortie des urnes sont attendues à la clôture du scrutin à 20H00 (17H00 GMT), mais les résultats officiels définitifs ne seront pas connus avant jeudi.