De son émergence dans la métropole chinoise de Wuhan (centre) aux premiers cas de transmission signalés en dehors de la Chine, en Allemagne et au Japon, voici les principales étapes de la propagation du nouveau virus chinois.

Proche du Sras, faisant partie de la famille des coronavirus, il provoque des symptômes de type grippaux (fièvre, toux, douleurs musculaires, fatigue) chez les personnes contaminées pouvant aller jusqu'à des syndromes respiratoires sévères.

L'épidémie affiche un bilan dépassant désormais 100 morts en Chine pour plus de 4.500 cas de contamination confirmés.

- Première alerte -

La première alerte est reçue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 31 décembre 2019. Les autorités chinoises préviennent de l'émergence dans la métropole de Wuhan (11 millions d'habitants, capitale de la province du Hubei) de cas de pneumonie d'origine inconnue.

Plusieurs malades travaillaient dans un marché alimentaire de gros qui est fermé par les autorités dès le 1er janvier.

Le 7 janvier 2020, les premières analyses de séquençage du virus permettent d'identifier un nouveau coronavirus, selon l'OMS.

- Premier mort, cas à l'étranger -

Le 11, les autorités chinoises font état d'un premier mort. Un premier cas de contamination en dehors de la Chine, en Thaïlande, est signalé deux jours plus tard. Des cas sont ensuite enregistrés ailleurs en Asie (Japon, Corée du Sud, Taïwan...).

- Contrôles aux USA et en Asie -

Le 17, aux Etats-Unis, des dépistages sont mis en place dans plusieurs grands aéroports sur les vols en provenance de Wuhan.

Quatre jours plus tard, de nombreux pays d'Asie – de Bangkok à Singapour ou Sydney – ainsi que la région semi-autonome de Hong Kong et la Russie renforcent les contrôles à l'arrivée des avions en provenance de zones à risques.

- Transmission humaine -

Le 20, un expert chinois confirme que la maladie se transmet entre humains.

Près de la moitié des provinces chinoises sont touchées, y compris des mégapoles comme Pékin, Shanghaï et Shenzhen.

Le 21, un premier cas est détecté aux Etats-Unis.

Le 22, les autorités chinoises avertissent que le nouveau coronavirus, qui se transmet par les voies respiratoires, "pourrait muter et se propager plus facilement".

- Wuhan coupée du monde -

Le 23, les trains et les avions au départ de Wuhan ne peuvent en principe plus quitter cette agglomération et les autoroutes y sont bloquées. Plusieurs autres villes de la province du Hubei sont coupées du monde.

Les festivités du Nouvel an chinois sont annulées à Pékin, la Cité interdite est fermée au public.

Dans la soirée, l'OMS reconnaît l'"urgence en Chine", jugeant toutefois qu'il est "trop tôt" pour parler d'"urgence de santé publique de portée internationale".

- Premiers cas en Europe -

Le 24, deux décès sont pour la première fois signalés loin du berceau de l'épidémie, l'un dans le Hebei, la région qui entoure Pékin, et l'autre au Heilongjiang, une province frontalière de la Russie.

Certaines sections de la Grande Muraille sont fermées, tout comme le parc d'attractions Disneyland de Shanghaï.

Trois cas sont confirmés en France, les premiers en Europe.

- Voyages organisés suspendus -

Le 25, Pékin ordonne des mesures nationales de dépistage dans les trains, les cars et les avions.

Outre Wuhan, pratiquement toute la province du Hubei est coupée du monde: plus de 56 millions d'habitants sont confinés.

Hong Kong décrète le niveau d'alerte sanitaire maximal.

Le 26, Pékin suspend les voyages organisés en Chine et à l'étranger. Plusieurs grandes villes, dont Pékin et Shanghai, suspendent les lignes d'autocar longue distance.

- Congés prolongés -

Le 27, la Chine prolonge jusqu'au 2 février les congés du Nouvel an, qui donnent lieu à des centaines de millions de voyages dans le pays. Le virus fait un premier mort à Pékin.

Tandis que la Mongolie devient le premier pays à fermer ses frontières terrestres avec la Chine, plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la France et le Japon, préparent l'évacuation de leurs ressortissants de Wuhan.

- Cas autochtones hors de Chine -

Le 28, deux premiers cas de contaminations autochtones, en dehors du sol chinois, sont signalés en Allemagne et au Japon sur des personnes n'ayant pas voyagé en Chine.

Parallèlement Pékin appelle les Chinois à "reporter" leurs voyages "sans nécessité" à l'étranger pour limiter les contaminations.