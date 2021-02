Le temps presse. Mais le gouvernement de Joe Biden fait mine de prendre son temps. Déterminé à sauver l'accord sur le nucléaire iranien abandonné par Donald Trump, le nouveau président des Etats-Unis va bientôt devoir dévoiler son jeu.

- Quelle est la position américaine?

"Respect total pour respect total": le démocrate résume ainsi son retour conditionnel dans l'accord de 2015 censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique.

Autrement dit, il est prêt à revenir parmi les signataires, et donc à lever les sanctions draconiennes imposées par son prédécesseur républicain, mais seulement une fois que Téhéran aura renoué avec les restrictions nucléaires prévues par le texte.

Or la République islamique, qui a commencé à s'affranchir de ces engagements justement en riposte aux sanctions américaines, exige de son côté que Washington lève au préalable toutes ces mesures punitives.

- Quelles sont les échéances?

Dans une semaine, les autorités iraniennes devraient franchir un cap qui inquiète les observateurs et les autres signataires de l'accord (Chine, Russie, Allemagne, France, Royaume-Uni). Conformément à une loi adoptée par son Parlement contrôlé par les conservateurs, Téhéran cessera le 21 février de se soumettre au régime très strict d'inspections internationales.

"La plupart des violations" de l'accord entreprises jusqu'ici par l'Iran, notamment en matière d'enrichissement d'uranium, "peuvent être rapidement réversibles", dit Kelsey Davenport, de l'Arms Control Association. Plusieurs experts évoquent un délai de moins de trois mois.

"Mais les violations que l'Iran a planifiées pour les prochains mois sont plus graves" et "plus difficiles à annuler", prévient-elle. A commencer par celle sur les inspections, car "toute perte d'accès" aux sites iraniens "alimentera les spéculations sur des activités illicites de l'Iran".

Plus loin, en juin, les élections iraniennes risquent aussi de compliquer la donne, si les tenants de la ligne dure l'emportent.

- Est-il encore temps?

Le 21 février approche à toute vitesse et "il est impératif que la diplomatie se mette en action", s'alarme un ex-diplomate de l'Union européenne. Pour lui, "les dix prochains jours seront cruciaux pour savoir" s'il est "possible de convaincre l'Iran de ne pas aller de l'avant" avec cette nouvelle violation.

"Tout l'enjeu est de s'assurer que ce seuil ne soit pas franchi à cette échéance-là", acquiesce une source européenne, soulignant qu'il s'agirait aussi d'une "ligne rouge pour la Russie et la Chine".

Jon Wolfsthal, qui conseillait Joe Biden sur ces questions lorsqu'il était vice-président, croit savoir que les Etats-Unis et l'Iran "envisagent, avant le 21, une déclaration qui montrerait leur intention mutuelle à respecter à nouveau l'accord".

- Américains et Iraniens vont-ils se parler?

"Nous ne nous fixons aucune date-butoir particulière", a balayé le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, interrogé vendredi sur l'échéance du 21 février.

Officiellement, l'administration Biden, qui a nommé Rob Malley, l'un des artisans américains du texte de 2015, comme émissaire pour l'Iran, se concentre pour l'instant sur ses contacts avec ses alliés européens et les autres signataires. Le dialogue direct avec Téhéran, après la rupture des années Trump, n'interviendrait que dans un second temps.

Mais en coulisses, "je pense que les responsables américains ont déjà commencé à discuter avec les responsables iraniens", glisse un ex-conseiller de la Maison Blanche sous la présidence de Barack Obama.

- Quelles sont les options?

Thomas Countryman, qui était sous-secrétaire d'Etat sous l'administration Obama-Biden, estime que le président américain pourrait lever, par décret, "certaines sanctions pour prouver sa bonne volonté".

Mais cette piste semble peu praticable tant que l'Iran ne fait pas le premier pas. Dans les deux pays, reconnait en effet Thomas Countryman, les dirigeants doivent démontrer qu'ils ne "cèdent pas à la pression".

La droite américaine, mais aussi certains démocrates, voient en effet d'un mauvais œil la reprise du dialogue et exhortent Joe Biden à ne pas se précipiter dans les bras des ayatollahs sans garantie concrète.

Une autre option serait selon lui une "déclaration d'intentions réciproque de Téhéran et Washington s'engageant à revenir pleinement dans l'accord", préalable à une négociation sur les modalités et le calendrier.

Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a suggéré que l'UE joue un rôle pour "chorégraphier" les mesures des deux pays ennemis.

Selon une souce europénne, le Vieux Continent peut être "le pivot de cette négociation entre Américains, Iraniens, Russes et Chinois".

"Tout est dans l'extrême détail du séquençage", dit une autre.

Des observateurs évoquent d'autres gestes américains envers Téhéran pour rebâtir une certaine confiance, comme une aide en matière de vaccins contre le Covid-19, une assistance humanitaire ou des garanties économiques -- en débloquant par exemple la demande iranienne de prêt du Fonds monétaire international.