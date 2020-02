Voici la liste des pays et territoires qui ont annoncé des cas confirmés de maladie due au nouveau coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan où il est apparu en décembre.

En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, plus de 240 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

- CHINE -

Au total 31.161 personnes ont été contaminées en Chine continentale. Et 636 d'entre elles sont mortes.

La quasi-totalité des décès sont intervenus dans la province du Hubei, berceau de la contagion, dont Wuhan est la capitale.

- Une personne est en outre morte à Hong Kong où au moins 25 cas ont été enregistrés.

- Dix cas ont été signalés à Macao.

- Un cas au Tibet

- ASIE-PACIFIQUE -

Asie de l'Est

Corée du Sud: 24 cas

Japon: 86 cas dont 61 à bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine au large de Yokohama

Taïwan: 16 cas

Asie du Sud-Est

Cambodge: un cas

Malaisie: 15 cas

Philippines: trois cas dont un mort à Manille, un Chinois originaire de Wuhan, qui a été le premier décès hors de Chine.

Singapour: 33 cas

Thaïlande: 25 cas

Vietnam: 12 cas

Asie du Sud

Inde: trois cas

Népal: un cas

Sri Lanka: un cas

Australie

15 cas

- AMÉRIQUES -

Canada

Cinq cas, auxquels s'ajoutent deux Canadiens qui étaient à bord du paquebot bloqué dans le port de Yokohama

Etats-Unis

Douze cas

- EUROPE -

Union européenne

Allemagne: 13 cas

Belgique: un cas

Espagne: un cas

Finlande: un cas

France: six cas

Italie: trois cas

Suède: un cas

Royaume-Uni

Trois cas

Russie

Deux cas

- MOYEN-ORIENT -

Emirats arabes unis

Cinq cas

