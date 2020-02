Voici la liste des pays et territoires qui ont annoncé des cas confirmés de maladie due au nouveau coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan, où il est apparu en décembre.

En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, plus de 300 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

- CHINE -

Un total de 34.546 personnes ont été contaminées en Chine continentale. Et 722 d'entre elles sont mortes.

La quasi-totalité des décès sont intervenus dans la province du Hubei, berceau de la contagion, dont Wuhan est la capitale.

Ce chiffre est supérieur au nombre des personnes mortes du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère, une pneumonie atypique) - environ 650 - dans la partie continentale du territoire chinois et à Hong Kong en 2002-2003.

- Une personne est en outre morte à Hong Kong où au moins 26 cas ont été enregistrés.

- Dix cas ont été signalés à Macao.

- Un cas au Tibet.

- ASIE-PACIFIQUE -

Asie de l'Est

Corée du Sud: 24 cas.

Japon: 89 cas, dont 64 à bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine au large de Yokohama. Un Japonais fortement suspecté d'avoir été contaminé par le coronavirus est par ailleurs décédé à Wuhab.

Un autre cas a été confirmé à bord du Westerdam, un autre énorme bateau en route vers le Japon.

Taïwan: 16 cas.

Asie du Sud-Est

Cambodge: un cas.

Malaisie: 15 cas.

Philippines: trois cas dont un mort à Manille, un Chinois originaire de Wuhan, qui a été le premier décès hors de Chine.

Singapour: 33 cas.

Thaïlande: 25 cas.

Vietnam: 13 cas.

Asie du Sud

Inde: trois cas.

Népal: un cas.

Sri Lanka: un cas.

Australie

15 cas.

- AMÉRIQUES -

Canada

Cinq cas, auxquels s'ajoutent deux Canadiens qui étaient à bord du paquebot bloqué dans le port de Yokohama.

Etats-Unis

Douze cas. Un Américain a par ailleurs succombé au coronavirus à Wuhan.

- EUROPE -

Union européenne

Allemagne: 14 cas.

Belgique: un cas.

Espagne: un cas.

Finlande: un cas.

France: six cas.

Italie: trois cas.

Suède: un cas.

Royaume-Uni

Trois cas.

Russie

Deux cas.

- MOYEN-ORIENT -

Emirats arabes unis

Cinq cas.

burx-qan/hh/mig/bds/mba/roc