Si Marseille, grâce à Dimitri Payet, passe des jours tranquilles comme dauphin du Paris SG, c'est animé derrière: Monaco est revenu à la 5e place, pendant que Nîmes se détache de la zone rouge, samedi lors de la 24e journée de Ligue 1.

. Payet sauve l'OM (bis)

Dimitri Payet remet ça: déjà décisif à Saint-Etienne (2-0) mercredi, le meneur de jeu réunionnais a encore marqué, son 8e but en Championnat cette saison, pour entretenir, contre Toulouse (1-0), l'excellente dynamique de l'OM, solide dauphin du PSG.

Sa belle frappe des 25 mètres (51e) - "un moment de génie!" pour l'entraîneur André Villas-Boas - a permis aux Phocéens d'enchaîner un 16e match consécutif sans défaite, toutes compétitions confondues.

Avec huit points d'avance sur son poursuivant Rennes, son équipe se rapproche un peu plus de la Ligue des champions, que le club n'a plus disputée depuis six ans.

Mais elle peut faire rêver ses supporters, dès mercredi, lors du quart de finale de Coupe de France à Lyon, le grand rival.

. Monaco insubmersible, Rennes discret

Au lendemain du départ surprise de son président Olivier Létang qui a créé une onde de choc, Rennes a retrouvé un peu de calme grâce à son nul contre Brest (0-0) qui le maintient sur le podium.

Le champion du monde Steven Nzonzi, recruté à la fin du mercato d'hiver et entré en cours de jeu, a signé des débuts discrets avec le maillot rennais.

C'est Lille, vainqueur à Angers vendredi (2-0), qui a réalisé la meilleure opération en vue de l'Europe, en se replaçant à un point de Rennes.

Mention aussi pour Monaco, qui a réussi un hold-up à Amiens (2-1) pour prendre la 5e place. Après la magnifique égalisation de Wissam Ben Yedder (85e), Islam Slimani (90e) a porté le coup de grâce d'un but symbolique pour celui qui avait demandé à partir en janvier.

Avec son Algérien bien en place, et en forme, l'équipe de Robert Moreno va-t-elle pouvoir enfin se lancer?

Mais la concurrence ne lâche rien, à l'image de Bordeaux qui a renversé Metz (2-1) pour s'immiscer au 6e rang.

Montpellier (7e), contre Saint-Etienne (15h00), Reims (9e), à Strasbourg (17h00), ou Lyon (8e), au Paris SG (21h00), peuvent aussi réussir un coup, dimanche.

. Le gros coup de Nîmes, Dijon s'en veut

Si la lanterne rouge Toulouse, qui n'a pris qu'un point sur les 42 derniers possibles, dérive vers la Ligue 2, derrière, les autres équipes menacées de rélégation n'ont pas lâché la barre.

Nîmes, barragiste, a enchaîné un troisième succès de rang à Nice (3-1) grâce à Loïck Landre (43e), Romain Philippoteaux (53e) et Moussa Koné (90e).

La première victoire à l'extérieur de la saison des Crocos les éloigne de la zone rouge car, dans le même temps, Amiens (19e à quatre points) a perdu.

Le retour de Nîmes est aussi une mauvaise nouvelle pour Metz (16e) et Dijon (17e), qui a mené trois fois au score contre Nantes, mais a été incapable de s'imposer (3-3).