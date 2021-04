Manchester United, l'AS Rome et Villarreal en s'imposant tous trois à l'extérieur jeudi en mach aller des quarts de finale de la Ligue Europa, ont pris une option sur la qualification pour les demi-finales.

Arsenal de son côté qui avait fait le plus dur en trouvant enfin l'ouverture à la 86e minute par l'ancien Lillois Nicolas Pépé pourra avoir des regrets, avec l'égalisation du Slavia Prague dans le temps additionnel (1-1).

Les Mancuniens de Paul Pogba, vainqueurs de l'épreuve en 2017, sont allés s'imposer chez les Espagnols de Grenade (2-0) grâce à des réalisations de Marcus Rashford (31e) et du Portugais Bruno Fernandes qui a converti un penalty (90e).

A la demi-heure de jeu, Rashford a parfaitement exploité une longue ouverture du défenseur suédois Victor Lindelöf. Le but de l'attaquant international de 23 ans est venu juste après une situation dangereuse en faveur des Andalous qui disputent leur premier quart de finale d'une compétition européenne, pour leur toute première participation.

Les partenaires de l'ancien Lyonnais Maxime Gonalons ont ensuite trouvé le poteau à la 41e minute sur une reprise de volée du Vénézuélien Yangel Herrera. Rashford a ensuite cédé sa place à Edinson Cavani (65e) et les Mancuniens ont bénéficié en toute fin de rencontre d'un pénalty transformé pour un score (2-0) qui leur permet d'aborder le match retour jeudi prochain dans une situation confortable.

Tout comme les Italiens de l'AS Rome qui ont obtenu une victoire légèrement contre le cours du jeu sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam. Les Romains avaient pourtant concédé le premier but sur une réalisation de Davy Klaassen (39, 1-0). Puis peu après la reprise, tout a basculé: Tadic a raté un penalty pour les Néerlandais (53e) et quatre minutes plus tard Lorenzo Pellegrini a égalisé profitant d'une erreur du gardien Scherpen (1-1, 57e). L'AS Rome a pris l'avantage par Roger Ibanez, de près (2-1, 87), sur une reprise de volée après un contrôle de la poitrine.

Les Espagnols de Villarreal l'ont emporté sur la pelouse du Dinamo Zagreb grâce à un unique but avant la pause de Gerard Moreno sur un penalty accordé pour une main du défenseur français et ancien Stéphanois Kevin Théophile-Catherine (1-0, 44e).

Les Gunners d'Arsenal, finalistes en 2019, ont eux longtemps cherché l'ouverture. Ils l'ont trouvée après la sortie de l'ex-Lyonnais Alexandre Lacazette remplacé en pointe par Pierre-Emerick Aubameyang.

Pépé a donné un avantage de courte durée aux siens sur une passe de l'ancien Stéphanois (1-0, 86e) avant l'égalisation au bout du temps additionnel de Prague, sur une tête de Tomas Holes, aidé par les mains pas assez fermes de Bernd Leno (1-1, 90+4).