Lyon et Nice se sont affrontés samedi au Groupama Stadium de Décines-Charpieu (Métropole de Lyon) et ont redonné vie au football français lors d'un match amical remporté à huis clos par l'OL (1-0), trois mois et demi après l'arrêt de la Ligue 1.

Le but lyonnais a été inscrit en tout début de partie par Houssem Aouar qui a transformé un penalty accordé pour une faute du gardien niçois Walter Benitez sur Moussa Dembélé, dès la 4e minute.

Trois jours après un premier galop d'entraînement contre les amateurs suisses de Port-Valais battus 12-0 à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) mercredi, les Lyonnais ont retrouvé leur enceinte de 60.000 places située au coeur d'un site toujours en pleine évolution, avec de multiples constructions, désormais appelé OL Vallée.

Mais seules 250 personnes étaient présentes, joueurs et encadrement des deux équipes compris, les ramasseurs de balle, quelques journalistes accrédités et les techniciens de Canal Plus qui retransmettait la rencontre avec des consignes de distanciation sociale et port du masque obligatoire.

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, était absent et la "Président Box" est même restée fermée.

Les équipes n'ont pas été présentées par le speaker habituel même si elles se sont mises en rang timidement face aux gradins vides de la tribune principale.

Et après le but d'Aouar, la virgule musicale (ou jingle) n'a pas été lancée à plein régime comme il est de coutume pour dynamiser les supporters.

- Revues d'effectifs -

Pour Nice, il s'agissait d'un match de reprise au cours duquel l'entraîneur Patrick Vieira a procédé à de nombreux changements dès la mi-temps, dont l'entrée en jeu de l'attaquant Amine Gouiri, transféré cette semaine de Lyon chez les Aiglons pour 7 millions d'euros. Dans l'ensemble, l'OL a affiché une meilleure cohésion et une maîtrise technique supérieure.

L'état d'esprit des hommes de Rudi Garcia est déjà tourné vers l'objectif de battre le Paris SG en finale de la Coupe de la Ligue, le 31 juillet au Stade de France, afin d'arracher une place en Europa League qui s'est dérobée à eux en championnat (7e).

Alors qu'il n'avait utilisé que douze joueurs mercredi contre Port-Valais, Garcia a fait tourner largement son effectif, surtout en cours de seconde période avec notamment l'entrée en jeu, à la 66e minute, de Memphis Depay qui avait marqué quatre buts mercredi, puis de la recrue Tino Kadewere juste après.

Le Néerlandais, comme Jeff Reine-Adelaïde, s'était blessé à un genou sur ce terrain, le 15 décembre contre Rennes, avant d'être opéré quelques jours plus tard.

Avec les nombreux changements de part et d'autre, le rythme a baissé d'intensité après la mi-temps mais, dans l'ensemble, l'OL a logiquement montré un peu d'avance physiquement sur son adversaire.

L'effectif lyonnais va maintenant bénéficier d'une semaine de vacances avant de reprendre l'entraînement.

L'OL retrouvera le Groupama Stadium du 16 au 18 juillet pour un tournoi au cours duquel il affrontera les clubs écossais du Celtic Glasgow et des Glasgow Rangers.

Ces deux équipes, qui ne joueront pas l'une contre l'autre, seront également opposées à Nice.

Lyon se rendra ensuite en Belgique, là aussi un pays dont le championnat avait choisi de ne pas reprendre après la coupure, comme en Ecosse, pour se mesurer à La Gantoise le 22 juillet puis, probablement, à Anderlecht le 24 juillet.