Emmanuel Macron a été testé positif jeudi au Covid-19, poussant une kyrielle de dirigeants européens et français à s'isoler, et le chef de l'Etat, qui a de la fièvre et une "fatigue importante", a néanmoins participé à deux visioconférences.

"Il a des symptômes réels, toux et fatigue importantes", a rapporté sur BFM Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, précisant que le président était "suivi par un médecin du service de santé des armées".

Le président, qui est apparu fatigué lors d'un discours de 25 minutes prononcé en fin de journée, a également de la fièvre, a ajouté l'Elysée.

Il "aurait été contaminé lors du sommet européen de Bruxelles jeudi et vendredi" derniers, a affirmé à l'AFP une source proche de l'exécutif. Le président avait passé vingt heures non stop avec les dirigeants des 27, dont une nuit de négociation.

"Un dîner de travail" à Bruxelles "avait été organisé dans une grande pièce espacée. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une contamination", a observé sur France 5 le ministre de la Santé Olivier Véran.

Avant lui, de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement ont contracté la maladie, dont l'Américain Donald Trump et le Britannique Boris Johnson. La maladie du président français intervient alors que l'épidémie, qui repart dans plusieurs pays d'Europe, est difficilement contenue en France où jeudi ont été répertoriés plus de 18.000 nouveaux cas, une évolution "préoccupante", selon les autorités de santé.

Le chef de l'Etat a commencé à ressentir des symptômes dans la nuit de mercredi à jeudi et été testé positif jeudi matin. Il "s’isolera pendant 7 jours" mais "continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance", a annoncé la présidence.

Jeudi soir, il a quitté l'Elysée pour se rendre à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles, "où il pourra à la fois s'isoler et continuer à travailler", mais sans son épouse Brigitte Macron, qui a été testée négative et est restée à l'Elysée.

- Voyage au Liban annulé -

Il a participé jeudi après-midi par visioconférence à la réunion d'un nouveau "conseil présidentiel du développement", avec les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de l'Economie Bruno Le Maire, qui ont expliqué avoir trouvé sa participation "très active". Il a ensuite conclu une réunion sur l'aide humanitaire au Quai d'Orsay, toujours par visioconférence, portant un masque FFP2, la voix posée mais lente et l'allure fatiguée.

Le dernier Conseil des ministres de l'année, prévu lundi 21 décembre, se déroulera en visioconférence. Et le voyage du président au Liban mardi et mercredi a été annulé.

De nombreux dirigeants étrangers lui ont envoyé des messages de soutien, dont le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre britannique Boris Johnson. En France, Marine Le Pen lui a aussi souhaité "un rétablissement rapide et sans séquelles".

Pas moins de cinq dirigeants européens ont annoncé s'isoler par précaution: les chefs de gouvernement luxembourgeois Xavier Bettel, belge Alexander De Croo, portugais Antonio Costa -- testé négatif--, espagnol Pedro Sanchez, ainsi que le président du conseil européen Charles Michel.

En revanche, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui avait participé à un déjeuner lundi à Paris avec le président français, n'a pas jugé nécessaire de se placer en quarantaine.

- Dîner à l’Élysée -

En France, certains craignent un éventuel cluster qui pourrait être né à l'Elysée mercredi soir, lors d'un dîner réunissant autour du chef de l'Etat une dizaine de figures de la majorité.

Car la maladie d'Emmanuel Macron intervient au terme d'une semaine particulièrement chargée en rencontres, avec plusieurs repas de travail et sans oublier une réunion avec plus de 70 membres de la Convention pour le climat, à bonne distance.

Le Premier ministre Jean Castex est ainsi contraint à l'isolement. Testé négatif jeudi matin, il reste en attente d'un deuxième dépistage la semaine prochaine.

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand s'est aussi isolé après avoir participé au dîner de mercredi soir.

Si la jauge a largement dépassé la recommandation de six convives, les participants ont respecté "un protocole sanitaire strict", fait valoir l'exécutif, en soulignant les grandes dimensions de la salle et de la table. Les invités avaient jusqu'à deux mètres de distance entre eux, s'exprimaient avec des micros devant un plateau repas individuel.

Interrogé sur une éventuelle imprudence, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon l'a défendu. "Le président s'est isolé au moindre symptôme et fait un test au moindre doute (...), il est extrêmement attentif aux mesures barrière", a plaidé M. Salomon, en ajoutant que "le chiffre 6 qui a été donné n'est pas un chiffre scientifique".

- Déclaré sur TousantiCovid -

Emmanuel Macron s'est d'ailleurs déclaré positif sur l'application TousantiCovid, selon l'Elysée.

Plusieurs présidents de groupes comme Valérie Rabault (PS) ou Olivier Becht (Agir ensemble), qui ont eux aussi déjeuné mardi avec le chef de l'Etat, ont annulé leurs rendez-vous ou se sont isolés, selon des sources parlementaires.

Emmanuel Macron a renoncé à se rendre au Liban, où il devait réveillonner avec les militaires français de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, et rencontrer les dirigeants libanais.

Jean Castex, qui ne présente aucun symptôme, n'est lui pas allé devant le Sénat présenter la stratégie vaccinale et a annulé un déplacement à Toulon vendredi dans le cadre du plan de relance.

Brigitte Macron, cas contact mais sans symptôme, a été testée négative jeudi matin, a précisé le cabinet de l'épouse du président.

