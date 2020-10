Plus d'une centaine de jihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au Mali au cours du week-end dans le cadre de négociations pour la libération d'une personnalité malienne et d'une humanitaire française supposés être aux mains de groupes islamistes armés, a-t-on appris lundi de sources proches des tractations.

Si des échanges ont eu lieu par le passé, des libérations d'une telle ampleur sont exceptionnelles. Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé, les deux otages dont la libération est dans la balance selon ces sources, sont la dernière otage française détenue à travers le monde pour l'une et une figure politique nationale au Mali pour l'autre.

Malgré des rumeurs allant bon train, aucune libération de l'une ou de l'autre n'avait été annoncée lundi en début de soirée.

La remise en liberté d'autant de jihadistes n'en constitue pas moins l'un des actes les plus forts accomplis par la junte qui a renversé le pouvoir en place le 18 août ou par les autorités de transition qu'elles sont en train d'installer. Après l'investiture d'un président et d'un vice-président le 25 septembre, la mise en place des organes de cette transition s'est poursuivie lundi avec l'annonce d'un gouvernement dont les militaires détiennent les postes les plus stratégiques.

"Dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin, plus d'une centaine de prisonniers jihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien", a déclaré à l'AFP un responsable de la médiation, sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de l'affaire.

Les prisonniers ont été relâchés dans le secteur de Niono (centre) et dans la région de Tessalit (nord) vers où ils ont été acheminés par avion, a précisé un responsable des services de sécurité.

- Prudence -

Aucun détail n'a été communiqué sur les prisonniers libérés.

Sophie Pétronin, 75 ans aujourd'hui, a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao (nord du Mali), où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance.

Elle est apparue dans des vidéos diffusées en 2017 et 2018 par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda. La dernière où on la voit, publiée mi-juin 2018, la montre très fatiguée, le visage émacié, en appelant au président français Emmanuel Macron.

Son fils, Sébastien Chadaud, s'est voulu "très prudent" devant le peu d'éléments disponibles et dans le souci de ne pas gêner des efforts en cours "si véritablement il y avait des tentatives". "Il est trop tôt pour se réjouir, on a déjà vécu des moments comme ça depuis quatre ans", a-t-il insisté auprès de l'AFP.

Les Affaires étrangères françaises ont dit par la voix de leur porte-parole Agnès von der Mühll procéder aux "vérifications nécessaires auprès des autorités maliennes" et s'abstenir de tout autre commentaire.

Soumaïla Cissé, 70 ans, ancien chef de l'opposition parlementaire et deuxième à trois reprises de l'élection présidentielle, a été kidnappé quant à lui le 25 mars alors qu'il était en campagne législative dans la région de Tombouctou (nord-ouest).

A défaut de preuve formelle, les soupçons pèsent sur le groupe jihadiste d'Amadou Koufa, actif dans le centre du Mali et affilié à Al-Qaïda.

- Dialoguer ou non -

Soumaïla Cissé est la personnalité nationale la plus éminente kidnappée au Mali depuis que les rébellions indépendantistes et jihadistes de 2012 ont plongé le pays dans une crise sécuritaire profonde.

La spirale des violences a causé, avec les tensions intercommunautaires, des milliers de morts civils et militaires, malgré le déploiement de forces françaises et internationales, et s'est propagée au Burkino Faso et au Niger voisins.

Le sort de M. Cissé a constitué un des cris de ralliement de la contestation de plusieurs mois contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta.

Ce dernier a fini par être renversé par un putsch le 18 août. L'ancien président avait longtemps refusé officiellement le dialogue avec les jihadistes avant de se dire prêt à briser ce dogme en février. Des contacts inavoués ont existé auparavant, pour la libération d'otages ou la négociation de cessez-le-feu.

Les militaires qui l'ont déposé n'ont pas fermé la porte aux discussions. Ils énoncent la libération de Soumaïla Cissé comme l'un des objectifs dans la transition qui est censée préluder au retour des civils à la tête du pays sous 18 mois.

Au moins huit autres otages occidentaux resteraient détenus au Sahel.