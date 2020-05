En plein confinement, des entreprises s'étaient adaptées pour produire en masse masques, gel hydroalcoolique ou respirateurs, les offrant parfois ou les vendant à prix coûtant. A l'heure de la reprise, que devient cet "effort de guerre" du secteur privé ?

Masques: vers la commercialisation de masse

Dans l'industrie textile, mobilisée d'abord pour fournir les soignants --souvent gracieusement--, les capacités de production sont montées en puissance: avec la généralisation du port du masque, les entreprises visent une commercialisation de masse durable.

"Un marché se crée", reconnaît Charles Odend'hal, patron de la firme normande Lécuyer, fabricant d'élastiques qui produit désormais des masques chirurgicaux et bientôt FFP2.

L'entreprise a commandé sept machines automatisées: "Ce sont des investissements lourds, entre 300.000 et 600.000 euros" chacune, indique M. Odend'hal, évoquant un prix de vente avoisinant 35-39 centimes par masque (chirurgical). Il mise aussi sur des "masques lavables personnalisés" avec logos des sociétés.

Le producteur textile Tenthorey dit tâter encore le marché mais table également sur des articles personnalisables - il a déjà reçu l'importante commande d'un croisiériste.

Le groupe industriel Chargeurs fabrique quotidiennement plus d'un million de masques réutilisables mais vise une cadence de 15 millions par semaine "d'ici une dizaine de jours" et "continue d'embaucher", assurait vendredi son PDG Michaël Fribourg sur France Info.

Le fabricant d'élastiques et cordons Gauthier-Fils fournit désormais prioritairement des attaches de masques, renonçant à satisfaire certaines commandes de clients habituels dans la confection.

Dans le luxe, Saint-Laurent, Balenciaga, Gucci et Brioni (groupe Kering) poursuivent la production de masques chirurgicaux et non-chirurgicaux ; Louis Vuitton (LVMH) fabrique toujours des masques en tissu réservés à ses salariés, à des Ehpad et services publics.

Gel: la production industrielle s'accélère

Le géant des spiritueux Pernod Ricard a fourni jusqu'ici dans le monde 2,5 millions de litres d’alcool pur pour fabriquer du gel hydroalcoolique, produisant lui-même 775.000 litres de gel: ces initiatives se poursuivent sans fin programmée. "Ces volumes sont des dons", insiste un porte-parole.

Sur trois sites dédiés aux parfums, LVMH a produit 360.000 litres de gel depuis mi-mars, offerts aux hôpitaux ou opérateurs publics ; à partir de lundi, cette production a été réduite (12.000 litres/semaine), uniquement destinée aux besoins internes. Hermès continue également d'en produire.

Pour beaucoup d'industriels, l'heure est à la commercialisation massive --avec des prix régulés. Chez les spécialistes des détergents, les usines tournent à plein régime.

De même dans l'industrie chimique: une trentaine de groupes en France ont adapté leur appareil productif pour fabriquer du gel, "augmentant encore leur capacité" pour le déconfinement, selon France Chimie. Actuellement, le secteur produit 400.000 litres par jour de plus qu'avant la crise sanitaire... et 100.000 de plus que début avril.

Le secteur des cosmétiques s'est mobilisé: d'après la Febea (Fédération des Entreprises de Beauté), une cinquantaine d'entreprises (sur 350 adhérents) ont modifié leurs lignes de production pour fabriquer des solutions hydroalcooliques, profitant de dérogations valables jusqu'au 1er septembre.

Neuf usines en France - et 28 au total dans le monde - du géant L'Oréal produisent du gel hydroalcoolique. Elles ont livré d'abord hôpitaux, services sanitaires et employés de la distribution, avant d'intégrer ce produit au catalogue de ses marques pour le commercialiser "auprès du grand public". L'Oréal entend avoir fabriqué au total d'ici fin juin 5,7 millions de litres, dont 2,8 millions "donnés gracieusement".

Aujourd'hui, les entreprises de cosmétiques assurent environ un tiers de la production française de gel hydroalcoolique. Si les trois quarts souhaitent continuer, avertit la Febea, "la logique économique va demander d'arbitrer", notamment pour des TPE fragilisées.

Des entreprises financièrement affaiblies pourraient privilégier leur production habituelle, aux marges plus lucratives que le gel à tarif réglementé --par exemple les produits professionnels pour coiffeurs à l'heure où les salons rouvrent.

Mission quasi-accomplie des "10.000 respirateurs"

Air Liquide promettait de fabriquer 10.000 respirateurs pour aider les hôpitaux dans le cadre d'un consortium d'industriels réunissant PSA, Valeo et Schneider Electric.

L'usine PSA à Poissy, qui produit le corps mécanique d'appareils ensuite livrés à Air Liquide, en a assemblé plus de 7.500 sur 8.500 prévus -- objectif qu'il pense atteindre avant fin mai, ce qui marquera la fin de sa mission. Schneider Electric produira jusqu'à fin mai des embouts spécifiques.

Air Liquide maintient une cadence quotidienne d'environ 400 respirateurs assemblés, et en a déjà livré plus de 5.000. Si le consortium industriel "n'a pas vocation à durer", l'entreprise assure qu'elle continuera d'adapter sa production à la demande.

Parallèlement, la filiale française de l'américain Resmed (technologies médicales) poursuivra "tant qu'il y aura de la demande" sa production par impression 3D de raccords pour respirateurs, offerts aux services hospitaliers, après avoir prévu d'en livrer 5.000.